Une vie : Amy Winehouse

Sa voix unique et son talent ont marqué toute une génération. Voici l'histoire d'Amy Winehouse, morte à 27 ans, il y a 10 ans.

Adolescente tourmentée, elle est remarquée à 16 ans

Amy Winehouse naît en 1983 dans le nord de Londres, dans une famille juive de la classe ouvrière. Très jeune, elle tombe amoureuse du jazz, et le chant prend une grande place dans sa vie. À 9 ans, son père quitte le domicile familial. À 10 ans, elle forme avec un ami un groupe de rap appelé Sweet 'n' Sour, qu'elle surnomme plus tard "le petit Salt-N-Pepa juif et blanc". À 14 ans, après avoir obtenu une bourse d'études à la Sylvia Young Theatre School, elle est renvoyée pour s'être percée le nez. À l'adolescence, elle souffre de boulimie et de dépression, ce qui la poursuivra pendant des années. À 16 ans, sa voix sensationnelle et son style unique lui permettent de se produire dans des groupes de jazz. Malgré son succès immédiat, elle préfère jouer dans des clubs de jazz devant un petit public. À 20 ans, elle sort son premier album, "Frank", en hommage à l'un de ses artistes préférés, Frank Sinatra. Ses influences musicales sont le jazz, le blues, la Motown et la soul.

Sa relation tumultueuse et toxique avec Blake Fielder-Civil

À 22 ans, elle entame une relation passionnelle et très médiatisée avec Blake Fielder-Civil, un assistant de production vidéo rencontré dans un bar. Six mois plus tard, Blake Fielder-Civil met fin à la relation, et Amy se met à boire davantage. Alors qu’on lui conseille d’entrer en cure de désintoxication, son père estime qu'elle n'en a pas besoin. Après sa douloureuse rupture, elle canalise son chagrin d'amour dans l'écriture d'un second album "Back to Black"sorti en 2006. Suite au succès de l'album, elle remporte le titre de meilleure artiste solo féminine britannique aux Brit Awards 2007 et 6 prix aux Grammy Awards 2008, dont celui du meilleur album de l'année. À 23 ans, son ex-petit ami revient dans sa vie, et ils partent se marier à Miami quelques mois plus tard. Le début d’une lente descente aux enfers : son nouveau mari l’initie aux drogues dures, au crack et à l'héroïne. Ses problèmes de toxicomanie font la une de la presse people, et elle est souvent poursuivie par des paparazzi et harcelée par des journalistes. En novembre 2007, son mari est arrêté pour avoir attaqué un propriétaire de bar et acheté un témoin. Il est condamné à 27 mois de prison. Les années suivantes, elle continue de lutter contre la dépendance, multipliant les séjours en cure de désintoxication et arrête la consommation de drogue en 2008.

23 juillet 2011 : Amy Winehouse rejoint subitement le “club des 27”

À 27 ans, le 23 juillet 2011, elle meurt de surdose alcoolique à son domicile londonien, rejoignant Kurt Cobain et Jimi Hendrix dans le tristement célèbre "27 Club",ces artistes dont la vie a été interrompue à 27 ans. D'innombrables artistes et fans rendent hommage à la chanteuse, la saluant pour son authenticité et pour avoir ouvert la voie de l’acceptation et du succès aux artistes féminines.