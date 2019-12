Une vie : Ariana Grande

Ariana Grande, l’une des artistes les plus influentes de sa génération

Du haut de ses 26 ans, Ariana Grande a traversé de nombreuses épreuves avant de devenir l’icône de la pop américaine que l’on connaît aujourd’hui. Voici le portrait de l’une des pop-stars les plus influentes de sa génération.

Ariana Grande est née en 1993, en Floride, de parents d’origine italienne. Depuis toute petite, elle souffre d'hypoglycémie et d’hyperactivité. C’est à l’âge de 15 ans, qu’elle fait ses premiers pas sur scène dans la comédie musicale "13" à Broadway. Deux ans plus tard, la machine est lancée : Ariana Grande devient célèbre grâce à son rôle de Cat Valentine dans “Victorious" et enregistre plusieurs chansons pour la bande originale de la série. À 19 ans, elle sort le single "The Way", en duo avec le rappeur Mac Miller et seulement quelques mois plus tard, son premier album "Yours Truly". À 20 ans, Ariana Grande est invitée par le couple Obama à chanter à la Maison Blanche. Puis, en 2015, la chanteuse entame The Honeymoon Tour, sa première tournée mondiale. Cependant, le 22 mai 2017, à Manchester, une explosion provoque la mort de 22 personnes à la sortie de l’un de ses concerts. L’attentat sera par la suite revendiqué par l’État islamique. En septembre 2018, son ex-compagnon Mac Miller meurt d’une overdose. Plus tard, Ariana Grande confessera être victime de stress post-traumatique.

“Elle a fait preuve de courage malgré les épreuves”

À 25 ans, Ariana Grande est élue Femme de l’année par le magazine Billboard. “Elle a fait preuve de courage malgré les épreuves et a montré qu’il fallait répondre à la haine par l’amour”, confie Frankie Grande, le frère de la chanteuse. En février 2019, elle marque l’histoire de la musique en occupant les 3 premières places du palmarès Billboard avec ses titres : "Thank U, Next”, "Break up with your Girlfriend” et "7 Rings". Avant la chanteuse, ce record était détenu uniquement par les Beatles, depuis 1964. À la suite de problèmes de santé, Ariana Grande était contrainte d’annuler plusieurs concerts. Mais elle a finalement repris sa tournée tournée mondiale en novembre 2019. Politiquement, Ariana Grande apporte publiquement son soutien à Bernie Sanders, le plus à gauche des candidats démocrates.