Une vie : Banksy





En quelques années, ses œuvres contestataires ont fait de lui l'un des street-artistes les plus prisés au monde. Voici l'histoire de Banksy.

Un artiste énigmatique, à l’identité et au visage inconnus

Banksy commence sa carrière d’artiste dans les années 1990 à Bristol, au Royaume-Uni. Ses œuvres transmettent un message pacifiste, anti-capitaliste, contestataire. Banksy utilise comme sujets les rats, les singes, les policiers, les soldats, les enfants, mais également les personnes âgées.

Années 2000 : ses oeuvres gagnent en visibilité

Dans les années 2000, ses œuvres font leur apparition à Londres. En 2003, il réalise la pochette de l’album de Blur “Think Tank”. En 2005, il voyage en Cisjordanie et réalise 8 pochoirs. On retrouve son art dans les rues, sur les bâtiments, et autres lieux publics. Souvent repeintes ou détruites, ses œuvres suscitent très souvent la polémique. En 2007, l’organisme des transports en commun de Londres repeint par exemple son “Pulp Fiction”. Aujourd’hui, le public se bat pour la conservation de ses œuvres à leur emplacement d’origine. Il a organisé des expositions à New York et Los Angeles, Londres, Sydney.

Une oeuvre de plus en plus subversive et engagée

En 2018, il élabore un coup médiatique avec “Petite Fille au ballon” qui s’autodétruit après avoir été vendu 1,2 million d’euros. En 2019, son “Parlement des singe” qui met en scène des chimpanzés à la Chambre des communes britannique a été vendu 11 millions d’euros. En 2020, il fait financer un bateau, le Louise Michel, afin de venir en aide aux migrants en Méditerranée. En 2021, une de ses œuvres fait de nouveau l’actualité, Apparu sur un mur de l’hôpital de Southampton, baptisé “Game Changer”, le tableau est vendu 19,45 millions d’euros au profit du personnel de l’hôpital de la ville.