Une vie : Benedict Cumberbatch « Je suis un personnage public, à cause de mon travail, alors je dois m'assurer d'utiliser cette puissance pour faire le bien. » Benedict Cumberbatch, ce n'est pas que Sherlock. C'est aussi un acteur particulièrement engagé…

Acteur féministe, engagé pour la cause des réfugiés, Benedict Cumberbatch naît à Londres en 1976 de parents acteurs. À 8 ans, Benedict Cumberbatch entre en pension. « Quand j’étais enfant, je me déguisais en Batman pour les anniversaires et j’adorais ça » raconte Benedict Cumberbatch.

Après son bac, Benedict Cumberbatch prend une année sabbatique et part enseigner bénévolement l’anglais dans un monastère en Inde. C’est là qu’il découvre le bouddhisme. En 2005, Benedict Cumberbatch est victime d’un enlèvement sur une route d’Afrique du Sud et réussit à convaincre ses ravisseurs de ne pas le tuer.

À 34 ans, Benedict Cumberbatch devient une star internationale en endossant le rôle de Sherlock Holmes dans la série "Sherlock". « Il ne s’agit pas de s’inquiéter de reprendre le personnage iconique qu’il est. Il s’agit juste de faire du bon boulot » déclarait Benedict Cumberbatch à ce propos. À 38 ans, Benedict Cumberbatch entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine "TIME".

En 2015, alors qu’il joue "Hamlet" au théâtre, Benedict Cumberbatch lance un appel aux dons pour aider les réfugiés. « Je me préoccupe du nombre de personnes qui se noient sur les côtes de l’île de Lesbos. Ce qui m’intéresse, c’est d’aider les gens qui en ont besoin, que ce soit une organisation caritative ou en aidant directement des gens qui souffrent » expliquait Benedict Cumberbatch. Cette initiative permettra de récolter plus de 170 000 euros pour l’association Save the Children. Cette année-là, il s’engage également dans la campagne pour gracier les 50 000 condamnés pour homosexualité au Royaume-Uni. « Tout ce que nous pouvons faire pour honorer ces gens avec un pardon, avec une reconnaissance pour la souffrance qu’ils ont éprouvée est une bonne chose » a déclaré Benedict Cumberbatch. La même année, l’acteur Benedict Cumberbatch est nommé commandeur de l’ordre de l’Empire britannique pour ses activités caritatives et services rendus aux arts britanniques. « Je suis très flatté. C’est une grande reconnaissance et j’espère que ça me donnera encore plus de motivation pour continuer à faire ce genre de choses » a lancé Benedict Cumberbatch à cette occasion. À 39 ans, Benedict Cumberbatch est nommé à l’Oscar pour son interprétation du mathématicien Alan Turing dans "The Imitation Game ». « C’est l’histoire d’un homme extraordinaire qui est très important dans nos vies modernes » a déclaré Benedict Cumberbatch. À 41 ans, Benedict Cumberbatch annonce qu’il refusera les projets dans lesquels des actrices seraient moins payées que lui. En juillet 2018, l’association de défense des animaux PETA lui décerne le titre de "Plus beau vegan" de l’année. Aujourd’hui, Benedict Cumberbatch poursuit sa carrière d’acteur aux multiples visages sans jamais renier ses engagements.