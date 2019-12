Une vie : Billy Porter

Hollywood : Billy Porter est le premier acteur noir et ouvertement gay à remporter un Emmy Award

Billy Porter a écrit l’histoire en étant le premier acteur noir et ouvertement gay à remporter un Emmy Award, lors de la 71e cérémonie, le 22 septembre 2019. Voici son histoire.

Billy Porter naît en 1969 en Pennsylvanie et grandit avec ses parents et sa sœur. En 1987, il sort diplômé d’une école d’art à Pittsburgh.

« On m’a dit que ce que je suis et qui je suis ne réussirait jamais. »

Depuis ses débuts, Billy Porter doit surmonter de nombreux obstacles mais ne baisse pas les bras : *« On m’a dit que je n’allais jamais travailler. On m’a dit que ce que je suis et qui je suis ne réussirait jamais, un point c’est tout. Je ne les ai jamais crus. » *

À 25 ans, il débute une carrière de comédien à Broadway. En 1997, il sort son premier album. À 44 ans, Billy Porter réalise un de ses rêves d’enfant : il décroche le Tony Award du Meilleur acteur dans une comédie musicale pour son rôle de Lola, une drag-queen, dans "Kinky Boots".

Un acteur engagé

En 2016, il apporte son soutien à l’association Trevor Project qui œuvre contre le suicide des adolescents homosexuels. Il explique être lui-même passé par des moments difficiles et souhaite donner en retour : « j’ai été un adolescent homosexuel, avec rien et personne vers qui me tourner (…) le Trevor Project n’existait pas mais il y a eu des gens dans ma vie, des anges dans ma vie qui sont vraiment intervenus et qui m’ont sauvé. »

En 2018, il décroche le rôle de Pray Tell dans la série "Pose" qui dépeint le quotidien de jeunes homosexuels et de femmes transgenres à New York à la fin des années 1980. À 49 ans, il fait sensation aux Oscars avec sa robe smoking. Selon Billy Porter, « ce qui a gêné les gens c’est que je sois un homme qui choisit de porter une robe de façon sérieuse. » Quelques mois plus tard, il porte une robe inspirée d’un utérus pour soutenir le droit à l’avortement, menacé dans plusieurs États américains. L’acteur s’est engagé à défendre les droits des homosexuels mais également ceux des femmes : « Personne n’est libre tant que tout le monde n’est pas libre », explique-t-il.

Le lendemain de ses 50 ans, Billy Porter remporte le Emmy Award du Meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle dans "Pose".

Selon Billy Porter, il est indispensable que les histoires de tous soient racontées afin de pouvoir avancer vers un changement : « C’est lorsque nous sommes visibles que nous avons le pouvoir de créer l’empathie par la façon dont nous racontons des histoires. »