Une vie : Britney Spears

Britney Spears, chanteuse-star torturée

Elle est placée sous l’ultra stricte tutelle de son père, sa santé mentale inquiète ses fans, elle a gagné plus de 135 millions de dollars par an depuis 2008 : c’est Britney Spears.

Elle a vendu 200 millions d’albums dans le monde en 20 ans. Plus de 25 millions d’abonnés suivent son quotidien sur Instagram. Sa santé mentale et sa liberté sont au cœur des préoccupations de ses fans depuis plus de 10 ans. C’est Britney Spears.

À 11 ans, elle rejoint le « Mickey Mouse Club »

Britney Spears naît en 1981 dans une famille croyante de confession baptiste. À 3 ans, elle s’installe avec sa famille dans la petite ville de Kentwood, en Louisiane, et commence à prendre des cours de danse. À 8 ans, elle passe pour la première fois une audition pour le « Mickey Mouse Club », mais elle est jugée trop jeune. Elle intègre finalement l’émission trois ans plus tard, aux côtés de Christina Aguilera et Justin Timberlake.

En octobre 1998, elle sort son premier single … Baby One More Time. Le single se vend à 500.000 exemplaires le jour de sa sortie aux États-Unis. À 17 ans, elle entame une relation avec le chanteur Justin Timberlake. En parallèle, elle prône des valeurs conservatrices et défend la virginité jusqu’au mariage. À 19 ans, elle crée la Britney Spears Foundation, qui vient en aide aux enfants dans le besoin.

À 26 ans, elle se rase la tête sous l’œil de dizaines de paparazzis

En février 2002, elle sort le single I’m Not a Girl, Not Yet a Woman. En 2003, elle surprend le public en échangeant un baiser avec Madonna sur scène. À 21 ans, elle devient la plus jeune artiste à recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

À 23 ans, Britney Spears épouse le danseur Kevin Federline. Ensemble, ils auront deux fils : Sean, né en 2005, et Jayden, né en 2006. Le couple se sépare deux mois après la naissance de Jayden. À 26 ans, elle se rase la tête sous l’œil de dizaines de paparazzis. Elle confiera plus tard être atteinte de troubles dipolaires. En octobre 2007, elle perd la garde de ses enfants, âgés de 25 et 13 mois, au profit de son ex-mari.

En 2008, la gestion de ses biens est confiée à son père et à un avocat

En février 2008, la gestion de ses biens est confiée à son père et à un avocat. La même année, elle sort l’album Circus et effectue une tournée mondiale qui rapporte plus de 130 millions de dollars. À 32 ans, elle s’installe pour une résidence de deux ans de concerts à Las Vegas.

À 35 ans, elle soutient la campagne d’Hillary Clinton, qu’elle considère comme une inspiration. À 36 ans, elle décide de suspendre ses concerts à Las Vegas pour s’occuper de son père malade. En mars 2019, elle est admise dans un hôpital psychiatrique pour détresse émotionnelle.

Elle certifie son père l’a faite admettre en hôpital psychiatrique contre son gré

Début 2020, Britney Spears certifie à un juge que c’est son père qui l’a faite admettre en hôpital psychiatrique contre son gré. Le mouvement #FreeBritney, créé en 2009, reprend alors de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Certains fans tentent même d’entrer en contact avec elle, en lui demandant notamment de porter certaines couleurs pour faire passer des messages.

La tutelle à laquelle elle est soumise lui interdit notamment de : quitter sa maison sans autorisation, voter, avoir accès à son argent, parler de sa tutelle ou utiliser librement son téléphone. Depuis 2008, Britney Spears a sorti quatre albums, fait trois tournées mondiales, une résidence de quatre ans à Las Vegas et gagné plus de 135 millions de dollars par an.