Une vie : Coldplay

"On espère que ce soit de la musique qui te fait sentir que tu fais partie de quelque chose." Ils se sont rencontrés en 1996. Aujourd'hui, leur groupe est devenu l'un des plus célèbres du monde. Voici l'histoire de Coldplay.

À l’origine du groupe : une bande d’amis de l’université

Tout commence en 1996 lorsque le chanteur Chris Martin rencontre le guitariste Jonny Buckland à l'université à Londres. Chris Martin et Jon Buckland sont ensuite rejoints par le bassiste Guy Berryman et le batteur Will Champion. Coldplay est né.

En 2000, leur hit “Yellow” les révèle au grand public

En 1999, après avoir signé un premier contrat sur des pédalos, ils signent un contrat d'enregistrement avec Parlophone, le label des Beatles. Leur premier objectif en tant que groupe de"réinventer le monde par la voie du coeur". En 2000, ils se hissent au rang de célébrité mondiale avec le tube "Yellow" issu de leur premier album, "Parachutes". En 2003, le mariage de Chris Martin avec Gwyneth Paltrow fait de lui une superstar incontournable de la presse people.En 2005, le troisième album studio de Coldplay, "X&Y", devient le premier à figurer en tête des classements américains.

Depuis ses débuts, un groupe animé par un désir de justice sociale

Dès le début, Coldplay reverse 10 % de ses revenus à des œuvres caritatives, une promesse qu'il tient encore aujourd'hui. En 2000, le groupe rencontre des fermiers mexicains et remet en main propre une pétition d'Oxfam en faveur d’un “commerce plus équitable" lors d'une réunion de l'Organisation mondiale du commerce à Cancun. En 2015, Chris Martin est nommé commissaire du Global Citizen Festival, un mouvement visant à vaincre l'extrême pauvreté. En 2019, alors qu'ils sortent leur 8e album studio,ils annoncent l’arrêt des tournées jusqu'à ce qu'ils puissent le faire de manière plus durable.

En 2021, ils lancent leur single "Higher Power" depuis la station spatiale internationale, grâce à l'astronaute français Thomas Pesquet.