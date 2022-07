Une vie : Coluche, l’humoriste au grand coeur

« Coluche, ce n’est pas moi non plus. Je l’ai joué longtemps et personne ne s'en est aperçu »

Humoriste engagé, créateur des Restos du Cœur, Michel Colucci, connu sous le nom de Coluche, naît à Paris en 1944. Alors qu'il n'a que 3 ans, son père, immigré italien et peintre en bâtiment, meurt. Adolescent, il fréquente une cité à Montrouge, commet de petits vols et se fait remarquer par la police. À 20 ans, incorporé dans l'armée, il fait de la prison pour insubordination. En 1969, après avoir écumé les terrasses et les cabarets parisiens, il se produit sur la scène du Café de la Gare dès son ouverture. Il y rencontre notamment ceux qui deviendront ses amis, dont l'acteur Patrick Dewaere et le chanteur Renaud. À 30 ans, il présente son premier one-man show : "Mes adieux au music-hall".

À 39 ans, il casse son image de clown en incarnant un pompiste meurtri dans "Tchao Pantin" de Claude Berri, un rôle qui lui vaudra le César du Meilleur acteur. En 1984, il soutient, dès sa création, le mouvement antiraciste SOS Racisme. Il lance une année plus tard le projet des Restos du Cœur. Plus de 2 millions de repas sont servis le premier hiver. À 41 ans, il propose à la télévision une disposition fiscale permettant à tous les particuliers de déduire de leurs impôts 70% d'un don plafonné à 1000 francs. Cette proposition deviendra la "Loi Coluche", promulguée en 1988. Il meurt le 19 juin 1986 d'un accident de moto.