Une vie : Françoise Sagan

Retour sur le parcours de l’auteure engagée Françoise Sagan

Françoise Sagan a publié son premier roman à 18 ans, engagée à gauche, elle a défendu l’avortement… Voici son parcours.

Françoise Quoirez, connue sous le nom de Françoise Sagan naît en 1935 dans une famille d’industriels aisés et grandit aux côtés de son frère et sa sœur aînés.

Durant sa scolarité, elle est renvoyée de plusieurs établissements à cause de son bégaiement : « Personne ne me comprenait, ni chez moi, ni à l’école et je crois que j’ai dû me mettre à écrire pour pouvoir communiquer », expliqua-t-elle. Après son baccalauréat, elle entre à la Sorbonne et découvre les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés avec à son frère.

À 18 ans, en 1954, elle publie son premier roman : "Bonjour tristesse". La liberté de Cécile, le personnage principal, fait alors scandale. Il n’était pas évident pour Françoise Sagan de comprendre les raisons du scandale. Elle tente néanmoins de l’expliquer par le fait « qu’une fille faisait l’amour avec un garçon, sans en être amoureuse et sans être enceinte après. » C’est l’un des plus importants best-sellers de l’après-guerre.

Elle choisit le pseudonyme de Sagan face au refus de son père de voir son nom sur une couverture de livre. « C’est délicieux d’avoir 18 ans et puis qu’on ait brusquement la possibilité de mener la vie qu’on a envie de mener, d’écrire, de vivre indépendamment, de se promener », déclara-t-elle..

En 1957, elle est victime d’un grave accident de voiture. Les médecins lui prescrivent un dérivé de morphine, auquel elle devient accro. Cette dépendance la conduira en cure de désintoxication, dont elle fera le récit dans "Toxique", paru en 1964. Malgré cette cure, elle devient dépendante aux médicaments, à l’alcool et la drogue, notamment à l’opium.

À 23 ans, elle gagne 8 millions d’anciens francs au casino et s’achète un manoir près d’Honfleur. En 1960, elle fait partie des signataires du "Manifeste des 121" qui prône la désobéissance militaire et l'indépendance de l'Algérie. À 27 ans, elle épouse en secondes noces l’ancien officier américain Robert Westhoff. Ensemble, ils auront un fils : Denis.

À 36 ans, elle signe le "Manifeste des 343 salopes" pour le droit à l’avortement. En 1976, elle rencontre la styliste Peggy Roche. Elles vivront ensemble jusqu’à la mort de Peggy Roche, en 1991.

En 1980, elle se lie d’amitié avec François Mitterrand : « C’est plus facile d’écrire contre quelque chose qu’on désapprouve que d’écrire pour quelque chose qu’on approuve, c’est évident. La critique est plus stimulante que l’approbation », déclara-t-elle concernant son intérêt pour la gauche.

En 1998, elle publie son autobiographie : "Derrière l’épaule". « Au début, c’est affreusement humiliant parce qu’on n’y arrive pas. Et très longtemps même, quelques fois horriblement longtemps. Et puis, une fois que c’est parti, c’est un des plaisirs les plus vifs », confia-t-elle sur sa relation avec l’écriture.

Françoise Sagan décède le 24 septembre 2004 d’une embolie pulmonaire. Elle avait alors 69 ans.