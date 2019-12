Une vie : Freddie Mercury

Rami Malek, Interprète de Freddie Mercury : "C'était un homme très compliqué au fond, à la recherche de son identité et de son chemin dans le monde." Freddie Mercury, de son vrai nom, Farrokh Bulsara, naît en 1946 dans l'archipel de Zanzibar, dans une famille d'origine indienne. "Il a une magie en lui qui n'existe que chez peu de personnes." Passionné de musique, il débute très jeune le piano durant sa scolarité dans un internat en Inde. À 12 ans, il intègre son premier groupe de musique, The Hectics. En 1963, il s'installe à Londres avec sa famille qui fuit les violences survenues lors de l'indépendance de Zanzibar. Je peux m'identifier à lui. Je suis un Américain de première génération et lui aussi était immigré, un immigré qui s'appelait Farrokh Bulsara. C'était très difficile, je pense, d'arriver dans un tout nouveau pays à cet âge et de commencer à s'intégrer. Durant ses études d'art, il gagne sa vie en étant bagagiste à l'aéroport d'Heathrow. En 1970, il remplace le chanteur du groupe Smile, décide de renommer le groupe et d'en dessiner le logo. Quelques mois plus tard, Queen donne son premier concert. Sur scène, il redéfinit les codes de la masculinité avec ses tenues flamboyantes. Ce qui est beau avec lui, c'est qu'il a trouvé un moyen de s'accepter. Et il y a une liberté qui vient avec ça. Et je pense que cette liberté s'amplifie quand il est sur scène. À 29 ans, il écrit le tube planétaire "Bohemian Rhapsody". Dans nos chansons, il y a beaucoup de sexe, mais personnellement, je ne vais pas chercher l'inspiration en haut des montagnes. C'est un boulot pour moi. C'est comme un job de 9h à 17h. En 1976, il avoue sa bisexualité à sa fiancée Mary Austin, qui lui répond: "Je ne crois pas que tu sois bisexuel. Je pense que tu es gay." À 36 ans, il entame une relation avec Jim Hutton, avec qui il vivra jusqu'à sa mort. En 1985, Queen participe Live Aid à Londres, au concert caritatif au profit de la lutte contre la famine en Afrique. Le charisme et la relation qu'il a avec le public sont différents de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. À 41 ans, il découvre qu'il est atteint du VIH. En octobre 1991, Queen sort "The Show Must Go On" "Le spectacle doit continuer". C'est la dernière chanson qui sortira du vivant de Freddie Mercury. Le 23 novembre 1991, il confirme, dans un communiqué à la presse, être atteint du Sida. "Je pensais qu'il valait mieux garder jusqu'à maintenant cette information confidentielle." Le lendemain, Freddie Mercury meurt à 45 ans, des suites d'une broncho-pneumonie. "Si je suis toujours vivant, je reviendrai."