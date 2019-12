Une vie : George R. R. Martin

« Même si vous n'arrivez pas à vendre des livres, vous allez les écrire quand même parce que vous avez toutes ces histoires en vous que vous voulez raconter ». Ami des loups, George R. R. Martin est aussi un féministe et un pacifiste engagé. Voici l'histoire de George R.R. Martin, l’auteur à l’origine de la saga « Game of Thrones ».

Né en 1948 dans l'État du New Jersey, il grandit dans une famille modeste. « Nous ne sommes jamais allés nulle part en fait parce que nous n'avions pas d'argent et pas de voiture » raconte George R.R. Martin. Enfant, il commence à écrire des histoires de monstres qu'il vend pour quelques cents dans la cour de son école. À 13 ans, George R.R. Martin est bouleversé par la lecture du « Seigneur des anneaux » de Tolkien.

À 22 ans, George R.R. Martin vend sa première nouvelle à un magazine pour 94 dollars. En 1971, il obtient un diplôme de journalisme. L'année suivante, alors qu'il est mobilisable pour la guerre du Vietnam, George R.R. Martin devient objecteur de conscience, refusant de participer à un conflit contraire à ses valeurs. Pendant deux ans, George R.R. Martin s'engage en tant que volontaire auprès d'un programme de service national qui offre une aide judiciaire aux plus démunis.

De journaliste à scénariste pour la télévision

À 28 ans, George R.R. Martin devient professeur d'anglais et de journalisme dans une université de l'Iowa. En 1977, George R.R. Martin publie son premier roman : « L'Agonie de la lumière ». Les recettes des ventes lui rapportent autant d'argent que 3 ans d'enseignement. « À chaque fois que vous publiez un livre, vous relancez le dé et vous ne savez pas si vous allez partir en fumée ou si vous allez connaître un grand succès » estime George R.R. Martin.

À 39 ans, George R.R. Martin commence une carrière de scénariste pour la télévision. Il y travaillera pendant 10 ans. En 1991, il commence à écrire le premier tome d'une nouvelle saga qui sera publiée 5 ans plus tard sous le titre « A Song of Ice and Fire », ou « Le Trône de fer ». « J'ai beaucoup, beaucoup de personnages alors je peux décrire de nombreux genres de femmes » expliquait George R.R. Martin au sujet de cette saga.

Et la présence de ces personnages féminins est très importante pour George R.R. Martin : « Le mouvement féministe a changé avec les années, il y a eu des débats sur le fait qu'un homme puisse vraiment être féministe. Alors, j'hésite à utiliser encore ce terme parce que je ne veux pas offenser ces femmes, mais je crois fermement au fait de décrire les femmes comme des êtres humains, des personnages forts et indispensables » expliquait George R.R. Martin en 2014.

Le phénomène « Game of Thrones »

En 2007, la chaîne HBO achète les droits d'adaptation des premiers tomes de sa saga. Le premier épisode de la série « Game of Thrones » est diffusé le 17 avril 2011. « Nous ce grand enthousiasme pour la série et c'est vraiment grisant pour tous ceux qui sont concernés. Et bien sûr pour moi, parce que ce nouveau public qui n'avait jamais entendu parler des livres se met maintenant à les lire » se réjouissait George R.R. Martin en 2012.

À 63 ans, George R.R. Martin intègre la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde du magazine « Time ». À 66 ans, il organise une levée de fonds au profit d'un sanctuaire animalier qui accueille des loups au Nouveau-Mexique. En 2015, George R.R. Martin demande aux Etats-Unis d'accueillir des réfugiés syriens. Le 14 avril 2019, la diffusion de la 8ème et dernière saison de « Game of Thrones », débute. Mais George R.R. Martin l'a annoncé : il lui reste encore 2 livres à écrire pour conclure sa saga littéraire.