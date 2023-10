Créateur du plus grand studio d’animation japonais, antimilitariste, féministe et fervent défenseur de l’environnement, lauréat de deux Oscars, c’est Hayao Miyazaki. Le réalisateur Hayao Miyazaki naît au Japon en 1941 au sein d’une famille bourgeoise. Pendant la guerre, son père, directeur d’une entreprise d’aéronautique, participe à la fabrication des avions de chasse japonais. Quand il a 4 ans, la ville d’Utsunomiya où il vit est ravagée par les bombardements. Plus tard, les paysages de ruines et de destruction seront très présents dans son œuvre. Enfant, en raison d’une santé fragile, il passe ses journées à lire et il apprend à dessiner en autodidacte.

Après l’université, il entre chez Toei Animation. Il en devient vice-président du syndicat et défend les revendications des animateurs. À 43 ans, dans “Nausicaä de la vallée du vent”, Hayao Miyazaki met en scène un univers post-apocalyptique dans lequel Nausicaä lutte pour rétablir un équilibre entre l’homme et la nature. Suite au succès du film, il décide de fonder son propre studio d’animation, le studio Ghibli, avec ses amis : le réalisateur Isao Takahata et le producteur Toshio Suzuki.

Quel est le 1er Ghibli ?

Le premier film d’animation du studio Ghibli sort en 1986 : il s’agit de “Le château dans le ciel”. En 1996, le studio Ghibli signe un accord avec Disney pour la distribution de ses films dans le monde. À 56 ans, dans “Princesse Mononoké”, il met en scène deux héroïnes qui s’affrontent et le succès du film lui permet d’accéder à la célébrité internationale.

À 61 ans, il remporte l’Oscar du Meilleur film d’animation pour “Le Voyage de Chihiro”. Le film, qui met en scène une fillette forcée à travailler dans le monde des esprits, génère plus de 300 millions de dollars de recettes dans le monde. À 65 ans, Hayao Miyazaki entre dans la liste des personnalités asiatiques les plus influentes des 60 dernières années du magazine Time. À 72 ans, dans “Le vent se lève”, il raconte l’histoire de Jiro Horikoshi, inventeur du chasseur japonais Mitsubishi A6M, pour expliquer le rôle tragique que la guerre a joué dans la vie de la population. La même année, il annonce pour la 7e fois son départ du studio. À 74 ans, il remporte un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Quand sort le prochain Miyazaki en France ?

À 75 ans, Hayao Miyazaki annonce son retour avec un film intitulé “Comment vivez-vous ?”. Après une sortie au Japon en juillet 2023 sous le titre “Comment vivez-vous ?”, le film sort en France le 1er novembre sous le titre “Le Garçon et le Héron”.

