Heath Ledger est né en Australie en 1979 et doit son prénom au héros du roman d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. À 10 ans, il devient champion d'échecs junior d'Australie-Occidentale. “La première fois que je suis monté sur scène ? Je devais avoir 11 ou 12 ans. C'était une stupide petite pièce amateur. C'est une expérience qui a été géniale pour moi”. À 16 ans, il décroche son bac et s'installe à Sydney avec deux amis dans le but de devenir acteur. “Il n'y a jamais eu un film, ou une star, que je regardais en pensant: "Je veux être lui, je veux devenir ça..." Je n'avais même pas vu beaucoup de films. J'ai juste découvert cet étrange métier et c'était amusant” a expliqué l’acteur. Il débute sa carrière dans des séries télé australiennes, avant de décrocher le rôle principal de la comédie romantique à succès Dix bonnes raisons de te larguer.

En 2000, lorsque son agent lui propose le rôle de Spider-Man, il refuse en disant que "le rôle n'est pas pour lui" et qu'il "volerait le rêve de quelqu'un d'autre". C'est finalement Tobey Maguire qui enfilera le costume du super-héros. “Honnêtement, il y a tellement de choses qui ressortent du travail avec Heath, c'était un grand créateur, un grand collaborateur, c'était le type d'acteur qui apportait toujours une idée sur le plateau, il apportait toujours une petite chose qui étoffait son personnage” a déclaré Christopher Nolan, réalisateur de The Dark Knight à propos de l’acteur. A 21 ans, il incarne le fils de Mel Gibson dans The Patriot. Entre 2002 et 2004, avec sa compatriote l'actrice Naomi Watts, il entretient une relation. “Il a fait un travail incroyable, c'était un artiste puissant qui a contribué à notre industrie d'une manière si importante. Je n'oublierai jamais son travail et qui il était, son esprit” a confié l’actrice à propos de Heath Ledger.

À 26 ans, il incarne un cow-boy homosexuel dans Le Secret de Brokeback Mountain. “Mon personnage est un individu très complexe qui lutte avec sa constitution génétique qui lui a été transmise. Il lutte aussi contre la tradition et leurs croyances. Au fond, c'était un homophobe amoureux d'un autre homme”. Jake Gyllenhaal et lui sont nommés à l'Oscar du Meilleur acteur. Durant le tournage, il rencontre celle qui deviendra la mère de sa fille : Michelle Williams. “Ma vie a changé parce que j'ai rencontré Michelle. J'ai une famille, une magnifique famille, une femme et une fille magnifiques grâce à Brokeback Mountain” a déclaré Heath Ledger. En 2006, il crée le label avec Ben Harper. En avril 2007, il débute le tournage de The Dark Knight, dans lequel il incarne le célèbre Joker. “J'ai vraiment pris énormément de plaisir et c'est un personnage extrêmement sombre, très méchant. C'est un psychopathe, un sociopathe, un clown tueur en série. Tout s'est bien passé et le film est super”.

Il enchaîne rapidement avec le tournage de L'Imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam. Mais le 22 janvier 2008, Heath Ledger meurt à son domicile de New York. L'autopsie révèle une intoxication aiguë à un cocktail de six médicaments. Insomniaque depuis de nombreuses années, il avait pour habitude de prendre de nombreux médicaments. Pour finir son film, Terry Gilliam décide de faire appel à Colin Farrell et Jude Law pour remplacer Heath Ledger. Tous trois feront don de Heath Ledger. En 2009, Heath Ledger reçoit à titre posthume le Golden Globe, le BAFTA, l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation du Joker. “Quand Heath est rentré à la maison pour Noël l'année dernière, il m'avait envoyé des photos, des extraits, des bouts du film. Il ne l'avait pas vu. Je ne l'avais pas vu. Personne ne l'avait vu. Mais il savait. Je lui ai dit: "Je le sens, c'est pour toi. Tu vas être nommé” a expliqué Kate Ledger, sœur de Heath Ledger. Heath Ledger rêvait de devenir réalisateur. Il travaillait sur le projet de son premier long-métrage : l’adaptation du roman Le Jeu de la dame.

