Une vie : Jane Fonda

"Je dois utiliser mes privilèges pour faire quelque chose de bien." De son opposition à la guerre du Vietnam aux marches contre le changement climatique, elle se bat depuis plus de 50 ans pour ce qui lui semble juste. Voici l'histoire de l'actrice Jane Fonda, qui a remis la Palme d'or à Justine Triet. Jane Fonda est ambassadrice internationale de L’Oréal Paris et jurée du prix Lights on Women.