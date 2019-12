Une vie : Jean-Paul Gaultier

« Comme je n’ai pas fait d’école de mode, j’ai appris la mode au travers peut-être des créations d’Yves Saint Laurent » : Jean-Paul Gaultier raconte son histoire dans la mode

"Ce que j'aime en lui, c'est le mélange des genres. Les blondes, les grosses, il nous trouve belles." Il a mis les hommes en kilt, il a habillé les plus grands et pourtant, il n'a jamais fait d'école de mode. Voici l'histoire de Jean-Paul Gaultier. En partenariat avec la Nuit de la Pop Culture, jeudi 19 septembre sur France Inter.

Jean-Paul Gaultier naît en 1952 en banlieue parisienne et grandit avec sa mère caissière et son père comptable. C’est aux côtés de sa grand-mère qu’il se prend de passion pour la couture. « J’ai été élevé plutôt par des femmes (…) toutes ces femmes étaient bienveillantes et m’ont entouré d’amour. Et donc, j’ai pu les voir, j’ai pu les entendre, je les ai trouvées fort intéressantes et je préférais les entendre, les écouter et les voir vivre que de m’amuser à jouer au foot », explique Jean-Paul Gaultier.

Un couturier autodidacte

Son premier modèle, c’est Nana, son ours en peluche. C’est grâce à Nana que Jean-Paul Gaultier s’est mis à faire les célèbres seins en cônes, sa signature : « Quand j’ai fait les seins en cônes, c’est parce que je l’avais fait déjà à mon ours. Ça, je l’ai fait à l’âge de 7, 8 ans. »

À 9 ans, il découvre les danseuses des Folies Bergères à la télévision. Adolescent, il est inspiré par le travail d’Yves Saint Laurent. « En voyant ses créations, j’ai eu l’énergie d’essayer de faire mieux (…) Comme je n’ai pas fait d’école de mode, j’ai appris la mode au travers peut-être de ses créations », explique le grand couturier français. Le jour de ses 18 ans, sans baccalauréat et sans expérience, il est embauché comme assistant par Pierre Cardin.

En 1977, il organise le premier défilé de sa propre maison de couture, qu’il considère comme un "ratage total". À 31 ans, il lance sa première collection de prêt-à-porter masculin.

Le styliste des icônes

En 1990, Madonna fait appel à lui pour les costumes de sa tournée Blond Ambition Tour : « Je suis ravie de l’habiller, parce qu’elle est superbe (…) les mensurations sont parfaites », s’extasie Jean-Paul Gaultier.

À 45 ans, il crée les costumes du film "Le Cinquième Élément" de Luc Besson. À 55 ans, Jean-Paul Gaultier dessine la robe portée par Marion Cotillard lors de son sacre aux Oscars. À 60 ans, il est le premier créateur de mode à intégrer le jury du Festival de Cannes.

À 66 ans, il crée aux Folies Bergères une revue musicale inspirée de sa vie : le "Jean-Paul Gaultier Fashion Freak Show".

« Je ne rêve pas de faire autre chose, je ne trouve pas que la mode n’est pas assez bien pour moi, au contraire. Je trouve qu’avec la mode on peut dire plein de choses, on peut s’exprimer, on peut dire ce qu’on pense, on peut dire toutes ses opinions », conclut Jean-Paul Gaultier.