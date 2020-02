Une vie : Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, une vie privée sous le feu des projecteurs

Elle est l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood, elle a sa propre société de production, et pourtant… Sa vie amoureuse est plus observée que sa filmographie.

« Je n’ai jamais été ambitieuse, calculatrice, à me dire que j’avais tout un plan, que c’est là que je devais aller. Je n’ai jamais été vraiment affamée. J’étais juste reconnaissante de travailler. Honnêtement, j’ai toujours su qu’être actrice, c’était difficile », affirmait Jennifer Aniston en 2015, repensant à sa carrière. Aujourd’hui, elle est l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood et a sa propre société de production. Pourtant, sa vie amoureuse est plus observée que sa filmographie, et sa relation avec Brad Pitt est toujours commentée près de 15 ans après leur divorce.

Friends, la révélation

Jennifer Aniston naît en 1969 en Californie. Durant son enfance, son père acteur tente de l’empêcher de regarder la télévision. À ses débuts, elle gagne sa vie en tant que serveuse, télémarketeuse ou coursière à vélo. À 20 ans, elle découvre qu’elle est dyslexique. « Je pensais que je n’étais pas intelligente, que je ne retenais rien. J’ai eu la sensation que tous les traumatismes, les tragédies, les drames de mon enfance étaient expliqués », se souvient l’actrice. À 25 ans, elle accède à la célébrité internationale grâce à son rôle de Rachel Green dans la série Friends. Durant 10 saisons, le public se passionne pour l’histoire d’amour de son personnage avec Ross Geller. C’est également ce rôle qui lui permet de décrocher plusieurs prix, dont le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une comédie.

« Mon personnage a eu un super scénario, une super histoire avec laquelle j’ai pu jouer. C’est juste de la chance », relativise la comédienne à l’époque. 25 ans après le début de la série, les six comédiens restent proches. Jennifer Aniston est même la marraine de la fille de Courteney Cox, qui joue Monica Geller.

Son mariage avec Brad Pitt

En 1998, en pleine « Friends-mania », elle rencontre Brad Pitt, qu’elle épouse deux ans plus tard, sous les yeux des paparazzis. Durant les années 2000, elle se tourne avec succès vers les comédies. En 2005, Brad Pitt la trompe avec Angelina Jolie sur le tournage du film Mr & Mrs Smith, et le couple divorce. Des rumeurs circulent dans la presse : le couple se serait séparé à cause de son refus d’avoir un enfant. « Ça m’a vraiment énervée. Jamais de ma vie, je n’ai dit que je ne voulais pas d’enfant. J’en voulais, j’en veux et j’en aurais », se rappelle-t-elle en 2005. Les médias se déchaînent, les paparazzis ne lâchent pas les trois acteurs, et une pièce intitulée Jen & Angie sera même jouée à New York et Los Angeles. En 2006, elle est à l’affiche de La Rupture, mais c’est son histoire avec son partenaire Vince Vaughn qui intéresse la presse. L’acteur imputera des années plus tard leur rupture à la pression des paparazzis.

Elle dénonce le sexisme

À 39 ans, elle crée sa société de production, Echo Films. À 42 ans, elle joue dans deux longs-métrages, mais c’est le début de sa relation avec Justin Theroux qui est commenté. À 45 ans, elle change de registre avec le film Cake, dans lequel elle incarne une mère qui a tué son fils dans un accident de voiture.

L’année suivante, elle prend la plume dans le Huffington Post pour dénoncer le « harcèlement » par les paparazzis dont elle est victime et « l’objectification » du corps des femmes. « La réalité, c’est que le harcèlement et l’objectification que je subis personnellement depuis des décennies reflètent la façon tordue dont on évalue la valeur d’une femme », peut-on y lire. En 2017, ce n’est pas son rôle d’une mère d’un soldat qui fait les gros titres, mais son divorce d’avec Justin Theroux après deux ans de mariage. À 50 ans, elle fait son retour à la télévision dans The Morning Show et retrouve Reese Witherspoon, qui incarnait sa petite sœur dans Friends. Le 15 octobre 2019, elle entre dans le Livre des records en devenant la personne ayant atteint le plus rapidement le million d’abonnés à la création de son compte Instagram. Le 19 janvier 2020, Jennifer Aniston remporte le prix de la Meilleure actrice aux SAG Awards. Ironie du destin, c’est une photo d’elle avec Brad Pitt qui fait les gros titres.