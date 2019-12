Une vie : Jennifer Lawrence

La vie de Jennifer Lawrence

La carrière de Jennifer Lawrence a atteint des sommets. Femme engagée, comédienne hors pair, actrice la mieux payée… Retour sur la vie d'une femme qui a su faire face aux moments les plus durs.

Actrice à succès, féministe et engagée, Jennifer Lawrence naît en 1990, dans le Kentucky. Enfant, elle est victime d'anxiété et est suivie par un thérapeute. Jennifer Lawrence rêve alors de devenir médecin et de fonder une famille. Mais à 14 ans, elle est repérée par un directeur de casting alors qu'elle est en vacances à New York avec sa mère. L'année suivante, Jennifer Lawrence arrête l'école pour se consacrer à une carrière d’actrice « Je voulais vraiment que ça marche. Je voulais faire tout mon possible avant d'abandonner. J'avais un plan sur 5 ans. Et j'ai vraiment dû convaincre des gens de m'embaucher » raconte Jennifer Lawrence.

À 20 ans, Jennifer Lawrence est remarquée pour son rôle dans « Winter's Bone » et décroche sa première nomination à l'Oscar. À 22 ans, elle remporte l’Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle dans « Happiness Therapy ». En 2013, Jennifer Lawrence entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde du magazine « Time ». À 24 ans, elle est victime d’un hacker qui diffuse sur Internet des photos d'elle dénudée.

L’actrice la mieux payée du monde en lutte contre les inégalités salariales

À 25 ans, elle devient l'actrice la mieux payée au monde, avec 52 millions de dollars de revenus perçus en un an. En 2016, elle s'insurge contre les inégalités salariales entre actrices et acteurs. « J'étais en colère contre l'injustice et l'inégalité. Ce n'est pas seulement dans l'industrie du cinéma. Il y a un écart de 21 % entre les salaires des femmes et des hommes en Amérique. Si on voulait philosopher, on pourrait se demander : pourquoi avons-nous si peur des femmes ? » lance Jennifer Lawrence. En janvier 2018, elle fait partie des membres fondateurs du mouvement Time's Up. « C'est un moment merveilleux à vivre » déclarait Jennifer Lawrence à ce sujet.

À 27 ans, Jennifer Lawrence annonce son intention de faire une pause dans sa carrière. « Mon rôle dans l'année à venir va être de voyager pour encourager les jeunes à s'engager politiquement au niveau local » a-t-elle expliqué. Aujourd'hui, Jennifer Lawrence poursuit son combat pour l'égalité entre femmes et hommes et contre la corruption dans le système politique américain.