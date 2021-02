Une vie : Jennifer Lopez

Le portrait de Jennifer Lopez

Actrice, productrice, chanteuse et femme d'affaires engagée, Jennifer Lopez est l’une des actrices latino-américaines les mieux payées de l’histoire d’Hollywood. Voici le portrait de J-Lo.

Avec la musique et le cinéma, une ascension fulgurante

Jennifer Lynn Lopez naît le 24 juillet 1969 dans le quartier du Bronx à New York de parents portoricains. Très jeune, elle prend des cours de chant et de danse. À 21 ans, elle a rejoint "In Living Color" de la Fox en tant que "fly girl", danseuse de la troupe, interne du spectacle. À l'époque, elle est également danseuse dans le groupe de Janet Jackson, mais elle se concentre ensuite sur le cinéma et décroche son premier rôle principal dans "Selena".

En 1999, elle sort son premier single "If You Had My Love," et acquiert rapidement le statut de pop star avec son album “On the 6”. En 2000, elle entre dans l'histoire de la mode en portant une robe Versace verte devenue une icône aux Grammy Awards. À l'époque, elle devient la requête de recherche la plus populaire sur Google et inspire la création de la fonction Google Image.

En 2006, Jennifer Lopez produit et joue le rôle principal dans le film "Bordertown" sur les centaines de femmes assassinées à Ciudad Juarez, au Mexique. Elle reçoit un prix d'Amnesty International pour la sensibilisation au féminicide dans ce pays d'Amérique latine. À 38 ans, elle sort son premier album en espagnol, "Como Ama Una Mujer".

En 2019, elle produit et joue dans "Hustlers". Son interprétation du rôle de Ramona, une strip-teaseuse chevronnée, est largement saluée. En 2020, 102 millions d'Américains regardent Jennifer Lopez se produire avec Shakira lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Une star planétaire aux multiples engagements

En 2009, Jennifer Lopez et sa sœur lancent une organisation à but non lucratif pour augmenter la disponibilité des soins de santé pour les femmes et les enfants défavorisés. La chanteuse récolte également des millions de dollars pour la lutte contre le sida. En 2013, elle obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2017, après l'ouragan Irma et l'ouragan Maria, Jennifer Lopez annonce un don d'un million de dollars pour les opérations de secours à Porto Rico.

Pendant le mouvement #MeToo, Jennifer Lopez prend la parole lors d'une table ronde organisée par The Hollywood Reporter et revient sur sa propre expérience.

En juin 2020, Jennifer Lopez participe à une manifestation de Black Lives Matter à Los Angeles, et soutient plus tard Joe Biden à la présidence avec son fiancé actuel Alex Rodriguez.