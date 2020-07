Une vie : Jul

Jul, rappeur hyperproductif

À 29 ans, il vient de sorit « C’est pas des lol », son 19ème album.

Il est l’un des rappeurs français qui ont vendu le plus de disques en France. Il est l’artiste le plus écouté de la décennie en France sur Spotify. Il a sorti 18 projets en six ans : c’est Jul.

À 25 ans, il crée son propre label

Julien Mari naît le 14 janvier 1990 à Marseille. Il grandit dans le quartier de Saint-Jean-du-Désert. À 12 ans, il commence à rapper. À 17 ans, il est renvoyé de son établissement, où il effectuait un BEP vente. Il enchaîne alors les petits boulots puis travaille avec son père dans des chantiers de construction de piscine.

Un an plus tard, Jul décide de tout arrêter et de se consacrer à la musique. Il se fait alors appeler Juliano 135 et se fait repérer par le label marseillais Liga One Industry. À 24 ans, il sort son premier album, Dans ma Paranoïa. Un an plus tard, après des différends avec son label, il décide de créer le sien : « D’Or et de Platine ».

Connu pour sa simplicité et sa proximité avec son public

La même année, Jul remporte une victoire de la musique pour son quatrième album, My World, avec lequel il remporte un disque de diamant. En 2016, il sort son sixième album, L’Ovni, en référence à son ultra-productivité.

Jul est connu pour sa simplicité et sa proximité avec son public : il a déjà sorti sept albums disponibles gratuitement pour ses fans les moins aisés. Il accorde peu d’interviews et privilégie ses propres réseaux pour échanger avec ses millions de fans. À 29 ans, il sort C’est pas des lol, son 19ème projet.