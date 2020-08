Une vie : Julia Roberts

Julia Roberts, l’actrice anti-Hollywood

Elle est la première actrice de l’histoire à avoir touché un salaire de 20 millions de dollars. Elle a manifesté contre l’investiture de Donald Trump. C’est Julia Roberts.

Qu’elle joue une prostituée ou une mère courage, elle règne depuis 30 ans sur le cinéma hollywoodien. Elle a assuré son sourire pour 30 millions de dollars et fait de la simplicité sa marque de fabrique. C’est Julia Roberts.

Un beau-père alcoolique et violent

Julia Roberts naît en 1967 en Géorgie. Alors qu’elle n’a que 4 ans, sa mère demande le divorce et huit mois plus tard, elle se remarie avec un homme qui se révélera alcoolique et violent. Enfant, elle rêve de devenir vétérinaire. En 1977, son père décède.

En 1987, elle rejoint son frère et sa sœur à New York, qui tentent eux aussi de devenir acteurs. À 20 ans, elle a deux lignes de dialogue face à son frère, l’acteur Eric Roberts, dans Blood Red. Deux ans plus tard, elle reçoit le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Potins de femmes.

La première actrice à entrer dans le classement des 50 femmes les plus influentes du « Hollywood Reporter »

En 1990, elle devient une star internationale grâce à son rôle de prostituée dans Pretty Woman, face à Richard Gere. À 23 ans, trois jours seulement avant son mariage avec Kiefer Sutherland, elle s’enfuit avec un ami de ce dernier… En 1999, la fiction rattrapera la réalité lorsqu’elle incarnera une femme qui s’est enfuie trois fois à quelques heures de ses mariages dans Just Maried (ou presque).

À 27 ans, elle est nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’Unicef. À 31 ans, sur le tapis rouge de l’avant-première de Coup de foudre à Notting Hill, elle fait sensation en saluant la foule, dévoilant ainsi ses aisselles non épilées. En 2000, elle est la première actrice à entrer dans le classement annuel des 50 femmes les plus influentes du show-business du magazine The Hollywood Reporter.

L’Oscar de la Meilleure actrice pour « Erin Brockovich, seule contre tous »

À 33 ans, elle remporte l’Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle de lanceuse d’alerte dans Erin Brockovich, seule contre tous. Pour ce film, elle est la première actrice de l’histoire à toucher un salaire de 20 millions de dollars. À l’époque, l’égalité salariale n’est pas encore un sujet à Hollywood, et seuls les acteurs comme Tom Cruise gagnent de telles sommes.

À 34 ans, elle épouse le directeur de la photographie Daniel Moder, rencontré sur le tournage du Mexicain. Ensemble, ils auront des jumeaux en 2004 et un fils en 2007. À 41 ans, après le tournage de Mange, Prie, Aime en Inde, elle décide de se convertir à l’hindouisme. En 2010, elle déclare dans la presse américaine qu’elle n’aura jamais recours au botox.

30 ans de carrière

En 2014, elle est honorée par l’association GLSEN, qui lutte contre les discriminations envers les jeunes LGBTQ+ en milieu scolaire. À 48 ans, lors de sa première venue au Festival de Cannes, elle décide de monter les marches pieds nus pour protester contre le protocole qui impose le port de talons aux femmes.

En janvier 2017, au lendemain de l’investiture de Donald Trump, elle emmène sa fille à la Women’s March de Washington. En décembre 2019, elle accompagne Michelle Obama au Vietnam pour promouvoir l’éducation des jeunes filles. Mère et actrice accomplie, après plus de 30 ans de carrière, Julia Roberts n’a plus rien à prouver.