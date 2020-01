Une Vie : Justin Bieber

L’ascension fulgurante de Justin Bieber

Il avait à peine 14 ans quand il a explosé. Ce fervent membre de la Hillsong Church, né en 1994 au Canada et longtemps considéré comme le sale gosse de la pop, revient aujourd’hui sur devant de la scène, quatre ans après son dernier album. Lui, c’est Justin Bieber.

Un succès précoce

Justin Bieber grandit aux côtés de sa mère, qui n’avait que 18 ans à sa naissance. Enfant, il apprend la guitare, le piano et la trompette en autodidacte. Puis il prend des cours de batterie. À 13 ans, encouragé par sa mère, il poste ses premières reprises sur YouTube. Il est rapidement repéré par l’agent Scooter Braun, qui lui présente le chanteur Usher. Grâce à lui, il décroche son premier contrat.

À ses débuts, il répète à l’envi sa chance d’avoir pu réaliser son rêve. "Je suis tellement béni. Mes fans m’ont tellement béni en achetant mes albums. Ce n’est que justice, parce qu’il y a quatre ans, je vivais dans un logement social", affirme-t-il en 2011. "Jamais je n’aurais pensé que cela aurait pu être possible. J’ai déménagé à Atlanta, seulement muni de mes espoirs. J’ai dû investir beaucoup de travail et d’engagement, mais Usher m’a dit : « Tout est possible, tu dois juste travailler dur »" abonde le jeune chanteur.

En 2009, son premier album, My World, se classe n°1 des ventes au Canada et n°6 aux États-Unis. Son single Baby fait de lui une star internationale. À 15 ans, il est invité pour la première fois par le couple Obama au Noël de la Maison Blanche.

Dès 2010, il apporte son soutien à l’association Pencils of Promise, qui construit des écoles dans des pays en voie de développement. Il affirme avoir aidé à construire une quinzaine d’écoles.

Frasques et positions conservatrices

À 16 ans, il déclare dans les colonnes du magazine Rolling Stone être contre l’avortement, même en cas de viol.

En novembre 2011, une jeune fan âgée de 20 ans prétend qu’il est le père de son enfant. Après avoir fait le tour des plateaux télé pour le nier, il accepte de se soumettre à un test ADN qui le mettra hors de cause.

En 2012, il est critiqué pour avoir porté une salopette lors de sa rencontre avec le chef d'État canadien Stephen Harper.

En janvier 2014, il est arrêté à Miami pour conduite en état d’ivresse. "Vous voulez savoir ce qui ne va pas avec la célébrité en Amérique aujourd’hui ? Ce qui ne va pas dans le fait d’avoir du succès ? Il en est le parfait exemple. Ce gamin n’a rien fait d’autre que d’essayer d’avoir du succès dans la musique, et ça a changé sa vie en cauchemar. Et vous vous demandez pourquoi parfois, il se révolte contre ça ?" réagit à l’époque son avocat Roy Black.

En 2015, il est accusé d’agression, avec ses gardes du corps, par un photographe argentin et doit faire face à un mandat d’arrêt. L'année suivante, il annule sa tournée dans le pays pour "raisons légales".

Un refuge dans la foi chrétienne

"Je peux vivre mon rêve, je peux faire beaucoup de bonnes choses. En gros, je ne réfléchis même pas à la religion. Je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois au fait d’avoir une relation avec lui, que je peux lui parler et que c’est grâce à lui que je suis là, je dois me souvenir de ça, sans aucun doute", déclare-t-il en 2010.

En 2014, il commence à fréquenter la Hillsong Church, une église évangélique. Il se rapproche de son pasteur-star Carl Lentz, qui considère notamment l’homosexualité comme un pêché. Désormais de retour, il affirme avoir appris de ses erreurs grâce à la foi. "Je crois que je suis là où je dois être et Dieu m’a mis là où il veut que je sois."

Une vie personnelle mouvementée

À 20 ans, il est la personnalité de moins de 30 ans la plus riche de la planète, selon le classement du magazine Forbes.

À 22 ans, il poste sur Instagram une photo de lui embrassant son ex, l’actrice et chanteuse Selena Gomez, qui engrange plus d’1 million de likes en seulement une heure. La relation tumultueuse des deux stars a duré plus de quatre ans. Justin Bieber la considère aujourd’hui comme "l’une de ses meilleures amies".

À 23 ans, il annule la fin de sa tournée en raison d’un burn-out. Il se retire temporairement de la scène. À 24 ans, il épouse la mannequin Hailey Baldwin. "Je me vois, à 30 ans, marié, probablement, je ne sais pas. Ça me semble loin. Mais je veux être un père jeune. Je ne veux pas être vieux et ne plus être capable de frapper dans un ballon de foot" confie-t-il alors.

En 2020, Justin Bieber revient à la musique avec un nouvel album, une tournée et un documentaire. Le premier single, Yummy, est sorti le 3 janvier.