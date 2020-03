Une vie : Katy Perry

Katie Perry, du gospel au Superbowl

Le 4 mars 2020, la chanteuse sort un nouveau clip et annonce être enceinte.

Elle a commencé sa carrière en chantant du gospel, elle défend les droits de la communauté LGBTQ+, elle a égalé un record détenu par Michael Jackson… C’est Katheryn Elizabeth Hudson, alias Katy Perry. Katy Perry naît en 1984 en Californie, d’un couple de pasteurs pentecôtistes. Dans son enfance, elle a uniquement le droit d’écouter du gospel. Ses parents lui interdisent de lire certains magazines de pop culture et de regarder certains films, mais elle se passionne pour Audrey Hepburn.

Un premier album de gospel et un échec commercial

À 9 ans, elle commence à chanter à l’église. À 13 ans, elle reçoit une guitare et écrit ses premières chansons. En 2001, elle sort son premier album de gospel sous son nom de Katy Hudson… mais c’est un échec commercial. À 17 ans, elle décide de s’installer à Los Angeles et d’abandonner le gospel au profit de la musique « profane ». J’aime créer des choses. J’aime dessiner. J’aime créer des histoires et écrire des chansons, ce genre de choses. Dans le futur, je vais essayer différentes choses mais l’essentiel sera toujours la musique parce que c’est ce qui me rend la plus heureuse.

Cinq singles issus du même album en tête du classement Billboard

À 23 ans, elle accède à la célébrité avec un titre qu’elle a écrit en s’inspirant de sa vie : I Kissed a Girl. En 2009, elle rencontre Russell Brand. Le couple se marie en 2010 mais divorce 14 mois plus tard. En 2010, elle place cinq singles issus de son 2e album Teenage Dream en tête du classement Billboard, égalant ainsi le record de Michael Jackson. En 2012, elle soutient Barack Obama dans la course à la présidentielle en raison de sa position favorable au mariage pour tous. En 2013, elle devient ambassadrice de bonne volonté de l’Unicef. La même année, elle « vole » trois danseurs à son amie Taylor Swift, alors en pleine tournée. Les deux chanteuses ne se réconcilieront qu’en 2019 dans le clip de Taylor Swift You Need to Calm Down.

La mi-temps du Superbowl en 2015

À 29 ans, près de 120 millions d’Américains regardent son show lors de la mi-temps du Superbowl. Un concert qui deviendra mythique grâce à la prestation approximative d’un danseur dans un costume de requin. En 2015, grâce à son clip Dark Horse, elle devient la 1ere artiste féminine à atteindre le million de vues sur YouTube. En 2016, au cours de la campagne présidentielle, elle apporte son soutien à Hillary Clinton. À 31 ans, elle rencontre Orlando Bloom. En 2017, le couple se sépare avant de se réconcilier l’année suivante et de rencontrer ensemble le pape François. À 32 ans, elle s’excuse suite aux accusations d’appropriation culturelle auxquelles elle a été confrontée pour s’être habillée en geisha et avoir porté des tresses collées dans des clips.

Plusieurs accusations d’agression sexuelle

En 2019, elle fait face à trois accusations d’agression sexuelle de la part d’un candidat à American Idol er du comédien Josh Kloss. Quelques jours plus tard, une journaliste géorgienne l’accuse à son tour de comportement inapproprié. La chanteuse aurait tenté de la toucher et de l’embrasser au cours d’une soirée. La même année, Orlando Bloom la demande en mariage. Le 4 mars 2020, Katy Perry sort un nouveau clip et annonce être enceinte.