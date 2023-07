Comment Lewis Capaldi s’est fait connaître ?

Lewis Capaldi naît à Bathgate en Écosse en 1996. À 9 ans, il commence des cours de guitare. Obsédé par l’idée de faire de la musique hors de l’école, il explique avoir été paresseux et ne travaillait pas dans son milieu scolaire. “Je n'ai jamais rien étudié de ma vie, pour les examens, entre autres”.





À 18 ans, il est repéré sur Soundcloud par le manager américain Ryan Walter. Deux ans plus tard, il sort son premier single à 20 ans: Bruises, qui dépasse rapidement les 25 millions d'écoutes sur Spotify. À 22 ans, il se fait connaître au niveau mondial grâce au titre Someone You Loved. “Le succès de ma chanson Someone You Loved aux États-Unis est plutôt étrange. Je ne pensais pas qu'une de mes chansons marcherait là-bas. Cette chanson parle de ma grand-mère, qui est décédée. J'avais l'impression que je commençais tout juste à mieux la connaître en tant que personne vu que je vieillissais. Et elle est morte. Donc ça raconte ça”, exprime le chanteur.

Tour en bus avec Lewis Capaldi





Grâce à ce titre, il est nommé pour la première fois aux Grammy Awards dans la catégorie Chanson de l'année. Quelques mois plus tard, il sort son premier album: Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Durant le confinement de Covid-19, dû à la pandémie, il retourne chez ses parents en Écosse pour travailler sur un nouvel album. “En 2020, j'étais presque content lorsque le confinement a été décidé parce que je venais de faire mon premier tour des salles Arena au Royaume-Uni. Nous avions fait une tournée en Australie et en Asie avant ça. Et je n'allais pas bien, je faisais des crises de panique tous les jours sur scène, j'étais timide. Alors, lorsque le confinement a été décidé, ça a été un soulagement”.





Son second album : Broken by Desire to Be Heavenly Sent

À 25 ans, il sort son 2e album: Broken by Desire to Be Heavenly Sent. “J'avais prévu de l'appeler comme ça. J'ai su en nommant le 1er album que le 2d serait appelé comme ça”. À cette époque, il annonce avoir été diagnostiqué du syndrome de La Tourette. “J'ai revu des interviews de 2017, je n'en avais pas fait avant, évidemment, quand j'ai commencé à les revoir, je vois des petits mouvements qui sont plus forts aujourd'hui, mon cou qui craque, mon épaule gauche qui se soulève, mon visage, ces grandes inspirations. Je vois des versions miniatures de tout ça dans d'anciennes interviews. Je pense que j'avais toujours fait ça. Et quand j'ai discuté avec les psychologues qui ont posé le diagnostic, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, ça a été un choc, mais je me suis dit: ‘Oh, ça explique tellement de choses de ma vie.””

Luna parle de ses tics sur TikTok





Il explique que ses problèmes de santé sont des symptômes directs de son travail car ils ne s’étaient jamais déclarés avant son succès, “que tout devienne fou”. “C'est intéressant que cette chose que vous aimez faire et que vous avez toujours voulu faire se transforme en ce qui provoque une telle détresse. Mais c'est ça, le monde moderne”.





Pourquoi Lewis Capaldi a des tics ?

L'année suivante, il sort sur Netflix le documentaire How I'm Feeling Now. “C'était vraiment une expérience surréaliste de le voir, comme je disais, c'était beaucoup plus déprimant que ce à quoi je m'attendais. Lorsque j'ai vu la première version, j'ai été surpris de ne pas mourir à la fin”. Dans une chanson du même nom, il se confie sur sa santé mentale et les difficultés qu'il traverse. “C'est ma chanson préférée de l'album. Tous ceux à qui je l'ai fait écouter l'ont détestée. Ma mère et mon père l'ont détestée, mon manager l'a détestée. Je pense qu'ils ont changé d'avis. Ce n'est pas une chanson facile à écouter, notamment le refrain, ce que j'y raconte. J'y dis : ‘À ma magnifique vie, qui me laisse si insatisfait. Pas de sens de soi, mais obsessionnel. Toujours prisonnier dans ma tête. Je pensais que j'arriverais à être plus heureux, si vous vous demandez comment je me sens.’”

Les réseaux sociaux favorisent-ils l'apparition de tics ?





Le 24 juin 2023, il est victime d'une nouvelle crise de spasmophilie sur la scène de Glastonbury. Deux jours plus tard, il annonce qu'il annule toutes les dates de sa tournée afin de se concentrer sur sa santé mentale et physique. “Si je m'arrêtais demain, il est probable que mon syndrome de La Tourette irait mieux, parce que je suis très stressé. Je ferais probablement beaucoup moins de crises de panique mais je serais alors dans une situation où je n'ai plus de but. Qu'est-ce que je ferais?”, confie-t-il.

De plus en plus d’ado ont des tics : la faute de TikTok ?