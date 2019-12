Une vie : Madonna

À 60 ans, Madonna sort son 14ème album. Voici le portrait de l'une des plus grandes stars de la pop

C’est sans doute la plus grande pop star vivante. En 30 ans de carrière, elle a bouleversé tous les codes et créé de nombreuses controverses. C’est Madonna Louise Ciccone.

Elle naît le 16 août 1958, dans le Michigan.Elevée dans un milieu catholique assez strict, elle se passionne pour la danse. Alors qu’elle n’a que 5 ans, sa mère décède à 30 ans d’un cancer du sein. À 20 ans, elle s’installe à New York. La légende veut qu’elle n’ait que 35 dollars en poche. Après un an à Manhattan, elle déchante. Elle dira plus tard avoir été violée, braquée et cambriolée durant cette période.

En 1980, Madonna participe à la tournée en France de Patrick Hernandez, l’auteur du tube "Born to be alive", mais refuse d’enregistrer les morceaux qu’il lui propose. À 25 ans, de retour aux États-Unis, elle connaît son premier succès avec le titre "Holiday". Un an plus tard, son album "Like a Virgin", vendu à près de 25 millions d’exemplaires, la propulse au rang de star. Dès lors, elle impose un univers mêlant symboles religieux références érotiques. Avec "Into The Groove", "Like a Prayer", "La Isla Bonita", "Vogue"… elle enchaîne les tubes et devient à 26 ans la plus jeune millionnaires du monde.

À 27 ans, Madonna épouse Sean Penn. En 1987, de passage à Paris, elle fait don de 500 000 francs à la fondation de Line Renaud pour la lutte contre le sida. À 32 ans, elle arbore le mythique corset aux seins coniques dessiné par Jean-Paul Gaultier pour la tournée Blond Ambition World Tour.

En 1991, elle aurait été victime des avances d’Harvey Weinstein qui aurait "dépassé les limites" avec elle, comme elle le raconte en 2019 au "New York Times". Dans les années 1990, elle devient un membre actif de la Kabbale, un mouvement religieux dérivé du judaïsme. À 38 ans, Madonna donne naissance à Lourdes, 4 ans plus tard naîtra Rocco. Moins scandaleuse que par le passé, elle fait évoluer son image vers le mysticisme.

À 45 ans, elle s’oppose publiquement à l’intervention militaire en Irak avec l’album "American Life". En 2003, elle publie un livre pour enfants. En 2006, elle se rend pour la première fois au Malawi pour y construire un orphelinat et y adopte David. Madonna adoptera trois autres enfants au Malawi et financera la construction de plusieurs écoles grâce à sa fondation.

En décembre 2015, elle rend hommage aux victimes des attentats de Paris et chante "Imagine"de John Lennon, place de la République. En janvier 2017, elle prend la parole lors de la Women’s March à Washington, au lendemain de l’élection de Donald Trump. À 58 ans, avec sa fondation, Madonna finance la construction d’un service pédiatrique au Malawi.

À 60 ans, Madonna sort son 14ème album, "Madame X". Son but avec ses nouvelles chansons : "inspirer les gens à agir".