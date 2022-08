Une vie : Marilyn Monroe, icône du cinéma

“Voici une femme qui a crée une vraie sensation dans le monde du cinéma”

Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean Mortenson, naît à Los Angeles en 1926. Après une enfance difficile causée en partie par sa mère instable, elle épouse avant son 16e anniversaire un de ses voisins. À 20 ans, elle signe son premier contrat avec la 20th Century Fox. En 1953, elle interprète la chanson Diamonds a Girl's Best Friend dans Les hommes préfèrent les blondes. En 1954, elle se rend en Corée pour soutenir les troupes américaines engagées dans la guerre. À 29 ans, elle entre dans l'histoire avec à la scène de la bouche de métro dans Sept Ans de Réflexion. Elle épouse peu de temps après le dramaturge Arthur Miller et remporte à 34 ans le Golden Globe de la Meilleure actrice pour son rôle dans Certains l'aiment chaud.

Au début des années 1960, elle fait plusieurs fausses couches et une grossesse extra-utérine. Entre 1952 et 1962, elle subit 7 opérations pour traiter son endométriose. D'après plusieurs biographes, ce sont les antalgiques qu'elle prenait pour soulager ses douleurs qui seraient à l'origine de son addiction aux médicaments. En janvier 1961, elle se sépare d'Arthur Miller et entretient dans l'année qui suit des relations orageuses avec le président John F. Kennedy et son frère Bobby, ministre de la Justice. Le 19 mai 1962, elle chante "Happy Birthday to you, Mr. President" à John F. Kennedy à New York, dans une robe cousue sur elle. Le 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée morte, nue, dans la chambre de sa propriété californienne par sa gouvernante. Elle avait 36 ans. Le rapport d'autopsie conclut à une overdose de médicaments.