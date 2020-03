Une vie : Mariska Hargitay

Mariska Hargitay, actrice engagée contre les violences sexuelles

Elle est la star de la série « New York : Unité Spéciale », renouvelée pour trois saisons.

C’est une actrice récompensée aux Emmy Awards et une femme engagée. Elle joue depuis 20 ans le rôle d’une inspectrice de police spécialisée dans les crimes sexuels : c’est Mariska Hargitay.

En 1997, elle décroche un rôle récurrent dans « Urgences »

Mariska Hargitay naît en 1964 en Californie et grandit à Los Angeles. Sa mère est l’actrice iconique Jayne Mansfield. Son père est Mickey Hargitay, un acteur souvent apparu aux côtés de Jayne Mansfield et Mister Univers 1955. À 3 ans, alors qu’elle est dans une voiture avec sa mère et ses deux grands frères, elle est percutée par un camion. Sa mère meurt dans l’accident, à l’âge de 34 ans. À 18 ans, elle est couronnée Miss Beverly Hills USA. Très vite, elle s’inscrit à l’université et commence à apparaître dans des clips et des séries. En 1997, elle décroche un rôle récurrent dans Urgences. À 35 ans, elle est engagée pour un rôle déterminant dans sa carrière : un spin-off de la série à succès New York : Police Judiciaire. Elle y interprète l’inspectrice Olivia Benson, dont la mission est d’enquêter sur des crimes sexuels à New York. Pour préparer son rôle, elle a rencontré des avocats spécialistes des violences sexuelles.

À 40 ans, elle crée la Joyful Heart Foundation

Au fil des années de la série à succès, son personnage devient une icône de la télévision. Même le chat de Taylor Swift porte son nom… À 37 ans, elle rencontre son mari, l’acteur Peter Hermann, sur le plateau de la série. Ils se marient trois ans plus tard et font trois enfants. En 2003, elle obtient une étoile sur le Hollywood Walk of Fame à côté de celle de sa mère.

À 40 ans, Mariska Hargitay crée la Joyful Heart Foundation et devient une défenseure fervente des survivants d’agressions sexuelles. Son interprétation humaine de l’inspectrice Olivia Benson lui vaut un Golden Globe Award. En septembre 2019, New York : Unité Spéciale devient la série la plus ancienne tournée en live action actuellement à la télé.