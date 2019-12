Une vie : Marlon Brando

Il a été le sex-symbol de l’Amérique des années 1950, il a défendu les droits civiques, il a fini sa vie obèse et esseulé… Voici l’acteur mythique Marlon Brando.

« Il y avait le visage hors du commun de Brando et ce talent d'acteur également tout à fait exceptionnel. C'est la première fois qu'on a l'impression de tout avoir, d'avoir toutes les qualités réunies chez une seule et même personne » analyse Samuel Blumenfeld, reporter au Monde et auteur de « Les derniers jours de Marlon Brando ». Marlon Brando naît en avril 1924 dans le Nebraska. Négligé et mal aimé par ses parents, il grandit avec ses deux sœurs aînées. L'enfance de Brando est donc compliquée, notamment à cause de sa mère très absente et son « père qui a la main assez leste sur lui » précise Samuel Blumenfeld.

Un succès quasiment instantané

À 17 ans, Marlon Brando est exclu de l'Académie militaire où son père l'avait envoyé. À 20 ans, fuyant son père alcoolique, il s'installe à New York et commence à prendre des cours de théâtre. En 1947, Marlon Brando est révélé sur les planches de Broadway grâce à la pièce « Un Tramway nommé désir ». Pour l’acteur, le succès est quasi instantané : « Ce n'est pas l'image de l'acteur qui passe par un long apprentissage, qui doit faire des métiers à côté. Il y a chez Brando un génie qui est décelé très tôt » explique Samuel Blumenfeld.

Quatre ans plus tard, l’adaptation cinématographique de la pièce fait de Marlon Brando une star. À 30 ans, il reçoit son premier Oscar pour son rôle dans « Sur les quais ». Marlon Brando impose alors une nouvelle méthode de jeu : l'Actors Studio. Cette méthode « reposait énormément sur l'apport du vécu de comédien dans son rôle. (…) Il y avait cette idée qu'avant de vous lancer dans un rôle, il fallait d'une certaine façon l'expérimenter, le vivre. Donc c'était une approche beaucoup plus violente et névrotique du métier d’acteur » décrit Samuel Blumenfeld.

Toujours en 1954, il impose le style cuir-casquette-moto dans « L'Équipée sauvage ». En 1962, il épouse l'actrice Anna Kashfi. Ensemble, ils auront deux enfants. Deux autres mariages suivront et au moins huit autres enfants. Dans le documentaire « Listen to me Marlon », l’acteur explique : « Vous savez, à un moment, très rapidement, dans ma vie, c'était ma queue qui faisait la loi, plus mon cerveau ».

Un acteur engagé pour les droits civiques

À 39 ans, Marlon Brando participe à la Marche pour les droits civiques organisée à Washington. Dans les années 1960, il milite pour la défense des Indiens et s'engage aux côtés de l'Unicef. « Si tout le monde en France donnait juste 1 franc, c'est possible d'essayer de sauver 30 millions d’enfants » déclarait Marlon Brando. À 43 ans, il achète l’île polynésienne de Tetiaroa après en être tombé amoureux lors du tournage « Révoltes du Bounty ».

À 48 ans, il crée le scandale avec le film « Le dernier tango à Paris » et notamment sa scène de la sodomie au beurre de sa partenaire Maria Schneider. Une scène dont le tournage a bouleversé l’actrice Maria Schneider : « Même si ce que faisait Marlon était simulé, mes larmes étaient réelles. Je me suis sentie humiliée et, pour être honnête, je me suis sentie un peu violée par Marlon et Bertolucci » a témoigné Maria Schneider au Daily Mail en juillet 2007.

Au début des années 1970, alors que le studio Paramount ne veut pas de Marlon Brando, Francis Ford Coppola se bat pour l'imposer dans « Le Parrain ». Cette performance sera récompensée par un nouvel Oscar en 1972. Missionnée par Marlon Brando, Sacheen Littlefeather monte sur scène pour refuser la statuette au nom de l'acteur, en raison du traitement infligé aux Amérindiens par l'industrie du cinéma.

Après « Apocalypse Now », la descente aux enfers de Marlon Brando

À 55 ans, obèse et le crâne rasé, il revient sur grand écran en colonel Kurtz dans « Apocalypse Now ». « Après “Apocalypse Now”, commencent les derniers jours de Brando. 26 ans à vivre, mais en fait non, pas à vivre. 26 ans, mais en fait non pas à vivre, 26 où il ne meurt pas » estime Samuel Blumenfeld, reporter au Monde et auteur de « Les derniers jours de Marlon Brando ».

En 1990, son fils aîné, Christian, tue le fiancé de sa demi-sœur, Cheyenne. Il sera condamné à 10 ans de prison. 5 ans plus tard, Cheyenne se suicide. « Tout d'un coup, l'acteur qui est déjà considéré comme le plus grand acteur de l'Histoire bascule dans le fait divers » analyse Samuel Blumenfeld.

À 77 ans, en 2001, Marlon Brando, apparaît pour la dernière fois au cinéma dans « The Score ». L’acteur est détruit physiquement ainsi que dans sa vie privée. « Le vieillissement de Brando intervient très, très tôt dans sa vie. C'est pas si fréquent. Ce qui est frappant en fait, c'est qu'on sent très bien qu'il s'en fout. Il s'en moque sans doute parce que, en fait, le fond du problème, c'est que le métier d'acteur ne l'intéressait pas » estime Samuel Blumenfeld, reporter au Monde et auteur de « Les derniers jours de Marlon Brando ».

« De temps en temps, tout le monde se fatigue de son métier. Mais je suis dans une transition entre mon métier et… Je n'ai pas encore exactement trouvé le métier que je voudrais faire. Mais je crois que quand j'aurai fini mes films, je vais trouver quelque chose d'autre à faire » déclarait en effet Marlon Brando, en 1965. Marlon Brando meurt d'une embolie pulmonaire, à Los Angeles, le 1er juillet 2004. Il avait 80 ans.