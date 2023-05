Au 76e Festival de Cannes, qui se tient en mai 2023, le réalisateur américain Martin Scorsese présente son nouveau film “Killers of the Flower Moon”, dans lequel Robert De Niro donne la réplique à Leonardo DiCaprio. L’occasion de revenir sur la biographie, le parcours et la carrière de Martin Scorsese.





“Mes parents étaient de la classe ouvrière. Nous n’avons jamais eu de livre à la maison. J’ai appris des choses visuelles. J’ai commencé à lire quand j’avais environ 16 ans” racontait Martin Scorsese en 1993. Fils d’immigrés siciliens, Martin Scorsese grandit à New York, une ville qui deviendra un personnage central de son cinéma. À 14 ans, il entre au séminaire et envisage de devenir prêtre. “Ce que j’ai ressenti de plus fort, c’est d’entrer dans une église. Quand j’avais environ 7 ans, je suis entré pour la première fois dans une église, c’était une vieille cathédrale catholique à New York, la cathédrale St Patrick” déclarait le réalisateur en 1988. Il sera renvoyé du séminaire au bout d’un an. Après le lycée, il s’inscrit à la New York University’s School of Film. “Lorsque j’ai dit à ma mère et à mon père que j’envisageais de faire des films, c’est comme si je leur avais dit que je voulais devenir président, astronaute, ou ce genre de choses”.

Quel est le premier film de Martin Scorsese ?

À 23 ans, il sort diplômé de l’école new-yorkaise de cinéma et réalise le court métrage “The Big Shave”. Il y met en scène un homme qui se rase jusqu’au sang, et que l’on peut interpréter comme une métaphore de la violence de la guerre du Vietnam. Il réalise ensuite

son premier long-métrage, “Who’s That Knocking at My Door”. Il en confie le rôle principal à un acteur débutant, Harvey Keitel. “Beaucoup d’acteurs étaient venus auditionner pour le rôle et ça m’avait choqué parce qu’il n’y avait pas d’argent. Personne n’allait être payé. Marty était génial, nous sommes devenus amis très rapidement” a déclaré en 2019 l’acteur américain à propos du film de l’époque.

Quel film où joue Robert De Niro a été réalisé par Martin Scorsese ?

C’est ensuite Harvey Keitel qui convainc Robert De Niro d’accepter le rôle de Johnny Boy dans “Mean Streets” sorti en 1973. “Je suis allé le voir et je lui ai demandé : "Pourquoi tu ne veux pas jouer ce rôle ? Il n’y a personne, aucun acteur sur cette planète qui pourra jouer ce rôle comme toi." Et il l’a fait”. C’est le premier succès critique et commercial du réalisateur âgé de 30 ans. À 33 ans, il décroche la Palme d’or du Festival de Cannes pour “Taxi Driver”, avec Robert De Niro qui incarne le rôle principal. “En 1976, quand ils m’ont donné la Palme d’or pour Taxi Driver, ça a été quelque chose d’important pour moi parce qu’aux États-Unis, le film a marché mais… et il a été nommé aux Oscars, mais Paul Schrader et moi n’avons pas été nommés” déclarait le réalisateur en 2007.





À 36 ans, il offre à Robert De Niro le rôle du boxeur Jake LaMotta dans “Raging Bull”. Et cette performance lui offre l’Oscar du Meilleur acteur. “Je pensais que ça allait être la fin de ma carrière, ce film. Honnêtement, je pensais que De Niro s’en sortirait. De Niro allait recevoir son prix parce que je savais qu’il était un merveilleux acteur. Il aurait son Oscar. Mais je me disais que moi, j’allais partir en Italie et faire des films en 16 millimètres”. En 1988, la sortie de son film “La Dernière Tentation du Christ” crée la polémique. Un cinéma parisien est notamment incendié par un groupe de catholiques intégristes.

À 47 ans, il filme sa mère dans une scène improvisée pour “Les Affranchis”. La même année, il crée la Film Foundation, dont le but est de préserver le patrimoine cinématographique mondial. “Nous n’aurons pas de futur dans notre art si nous n’en connaissons pas le passé. Je n’arrête pas de le dire parce que c’est vrai” expliquait Martin Scorsese en 2020. À 58 ans, il dirige pour la première fois Leonardo DiCaprio dans “Gangs of New York”. “Travailler à ses côtés, ça a été l’un des moments dont je suis le plus fier dans ma carrière” a déclaré l’acteur américain.

À 64 ans, il décroche 3 Oscars pour “Les Infiltrés”. À 66 ans, il s’essaie à la télévision avec la série ”Boardwalk Empire” dont il est producteur exécutif et le réalisateur du premier épisode. À 72 ans, il dirige Robert De Niro et Leonardo DiCaprio qui jouent leurs propres rôles dans un court-métrage pour promouvoir un hôtel à Macao. “Ces deux hommes sont vraiment comme mes pères dans le monde du cinéma. Avoir des scènes avec Bob et être dirigé par Marty, ça a un goût de paradis pour moi, en tant qu’acteur” a commenté Leonardo DiCaprio.

À 77 ans, Martin Scorsese retrouve Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino pour “The Irishman”, qui sort sur Netflix. Pour ce film, il a recours à des effets spéciaux inédits qui permettent de rajeunir ses comédiens. En parallèle, interrogé sur les records au box-office du blockbuster “Avengers : Endgame”, il déclare : “Je ne regarde pas ce genre de films. J’ai essayé. Mais ce n’est pas du cinéma.” À 78 ans, il met en scène Robert De Niro et Leonardo DiCaprio dans “Killers of the Flower Moon”, présenté au Festival de Cannes 2023.





Quels sont les films réalisés par Martin Scorsese ?

Martin Scorsese est l’un des plus grands réalisateurs des Etats-Unis. Il a réalisé notamment “Shutter Island” (2010), “The Irishman” (2019), “Le loup de Wall Street” (2013), “Hugo Cabret” (2011), “Les Affranchis” (1990), “Taxi Driver” (1976) et plus récemment, “Killers of the Flower Moon” (2023).