Une vie : Meryl Streep

Portrait de l'actrice Meryl Streep.

Elle a débuté pom-pom girl, elle est devenue l’actrice la plus nommée aux Oscars, c’est Mary Louise Streep, Meryl Streep.

Elle naît en 1949 dans une petite ville du New Jersey et grandit aux côtés de ses deux frères plus jeunes. À 12 ans, elle commence à prendre des leçons de chant d’opéra. Pendant ses années de lycée, elle est pom-pom girl et couronnée reine du bal de fin d’année.

À 25 ans, encore étudiante à la prestigieuse université de Yale, elle fait ses débuts d’actrice au théâtre. En 1978, son compagnon John Cazale, avec qui elle a joué dans "Voyage au bout de l’enfer", décède d’un cancer. Quelques mois plus tard, elle épouse le sculpteur Don Gummer. Ensemble, ils auront 4 enfants.

À 30 ans, Meryl Streep remporte son premier Oscar pour son rôle de femme qui abandonne son mari et son fils dans "Kramer contre Kramer". À 45 ans, elle se bat pour décrocher le rôle principal de "Sur la route de Madison".

En 2006, Meryl Streep entre dans la liste des 100 femmes les plus puissantes du magazine "Entertainment Weekly". À 62 ans, quelques minutes après avoir reçu son 3ème Oscar, elle s’engage pour la reconnaissance de la place des femmes dans l’Histoire. À 65 ans, Barack Obama lui remet la Médaille de la Liberté, plus haute distinction américaine. En 2016, Meryl Streep accompagne Michelle Obama au Maroc dans le cadre du programme "Let Girls Learn" pour l’éducation des jeunes filles.

À 66 ans, alors présidente du jury du Festival de Berlin, elle en profite pour faire passer un message politique : "Je suis très engagée pour l'égalité et l'inclusion des personnes de tous les genres, races, ethnies et religions. Il devrait y avoir inclusion et ce jury est la preuve que, au moins, les femmes sont incluses et, en fait, dominent ce jury. Le globe devrait être représenté à 50/50. C'est ce que je pense - non pas que ce soit binaire - mais je pense que l'inclusion est le nom du jour. Et, c'est bien d'être la patronne."

À 67 ans, Meryl Streep s’en prend à Donald Trump, qui rétorque en la qualifiant d’actrice "surestimée". En décembre 2017, accusée par Rose McGowan d’avoir été au courant des agissements d’Harvey Weinstein, elle se défend dans un communiqué. À 68 ans, elle se joint aux actrices qui créent le mouvement Time’s Up pour l’égalité femmes-hommes.

Après plus de 40 ansde carrière, Meryl Streep s’est imposée comme l’une des actrices les plus respectées et l’une des plus fortes voix du féminisme à Hollywood.