Une vie : Mylène Farmer

Icône de la chanson française, elle n'a jamais cessé de revendiquer sa passion pour le cinéma. Voici l’histoire de Mylène Farmer, membre du jury du Festival de Cannes 2021…

Une enfance marquée par l’amour des animaux et du théâtre

Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Gautier, naît le 12 septembre 1961 au Québec. Enfant, elle se prend de passion pour les animaux et rêve de devenir vétérinaire. À 8 ans, elle rentre en France avec sa famille et demande à ses parents de lui payer des séances d’orthophonie pour perdre son accent. À 11 ans, elle commence à rendre visite tous les dimanches aux enfants tétraplégiques de l’hôpital de Garches. À 18 ans, elle quitte le lycée deux jours seulement après avoir fait sa rentrée en terminale et s’inscrit au Cours Florent, la célèbre école de théâtre.

En 1984, sa carrière décolle

À 23 ans, elle rencontre Laurent Boutonnat qui cherche une interprète pour sa chanson "Maman a tort". Ce titre deviendra un tube à l’été 1984. Grâce à ses recettes, elle s’achète un singe qu’elle baptise ET. Deux ans plus tard, elle devient une star et fait scandale avec le titre "Libertine". À 25 ans, elle triomphe avec "Sans Contrefaçon", un titre en forme de clin d’œil à son enfance, lorsqu’elle se déguisait en garçon. Dans les années 1990, elle participe à plusieurs albums pour récolter des fonds pour la lutte contre le Sida.

Une artiste énigmatique, impertinente et sulfureuse

À 42 ans, elle publie "Lisa-Loup et le conteur", un conte philosophique pour adultes. En 2005, elle reçoit la Victoire de la Musique d’Artiste féminine des 20 dernières années, mais ne vient pas chercher son trophée. En 2008, elle fait la Une du magazine "Têtu" et y affirme qu’il "serait temps" de traiter le sujet du mariage et de l’adoption pour les couples de même sexe. En septembre 2009, ses fans campent plusieurs jours devant le Stade de France avant ses concerts. Le 21 juin 2021, elle annonce son retour sur scène avec une tournée des stades prévue pour 2023. À 59 ans, Mylène Farmer est membre du jury du Festival de Cannes.