Une vie : Nelson Mandela

Il aurait eu 100 ans aujourd'hui… Après 27 ans d'emprisonnement, il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Voici l'histoire de Nelson Mandela.

Rolihlahla Mandela naît le 18 juillet 1918 dans un petit village d'Afrique du Sud, alors colonie britannique. À 9 ans, il est le premier enfant de sa famille à aller à l’école. Son institutrice, selon la coutume locale, lui donne le prénom chrétien de Nelson. « Il n'y avait aucune raison de croire qu'un jeune garçon noir, à ce moment-là et à cet endroit-là pourrait changer l'Histoire d'une quelque façon » a déclaré Barack Obama à propos de Nelson Mandela.

En 1948, l’apartheid, régime raciste qui sépare strictement les Noirs et les Blancs, est instauré par le Parti national. À 34 ans, Nelson Mandela est, avec Oliver Tambo, le premier Noir à créer un cabinet d'avocats en Afrique du Sud. En 1961, Nelson Mandela prend la tête de la branche militaire du Congrès National Africain. « L'Afrique du Sud est un pays où vivent beaucoup de races différentes, il y a une place pour chacune d'entre elles » déclarait alors Nelson Mandela.

À 44 ans, Nelson Mandela est condamné à 5 ans de prison pour avoir quitté le pays sans autorisation. Le 9 octobre 1963, devant le tribunal de Pretoria, il est accusé de sabotage avec 9 autres membres de l'ANC. « Nous avons pris une décision, quand nous avons été arrêtés, que nous n'avions pas commis de faute. C'est le gouvernement qui devait être accusé pour avoir tué notre peuple » raconte Andrew Mlangeni, co-accusé de Nelson Mandela.

Le 12 juillet 1964, Nelson Mandela est condamné à la prison à vie. Durant ses premières années de détention, il n'est autorisé qu'à écrire une lettre de 500 mots tous les six mois. À 50 ans, on lui refuse le droit de sortir de prison pour assister aux funérailles de sa mère.

Le 11 février 1990, après 27 années de prison et par la volonté du président Frederik de Klerk, il est finalement libéré. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix avec Frederik de Klerk, dernier président blanc d'Afrique du Sud. « Nous nous tenons ici aujourd'hui, en ne représentant rien de plus que les millions de gens de notre peuple qui ont osé s’élever contre un système social dont l'essence-même est la guerre, la violence, le racisme, la répression et l'appauvrissement d'un peuple tout entier » déclare Nelson Mandela lors de la remise de son prix Nobel de la paix.

À 75 ans, Nelson Mandela devient le premier président sud-africain élu démocratiquement. « Que plus jamais cette belle terre ne subisse à nouveau l'oppression de l'un par l’autre » déclare-t-il à cette occasion. Le 18 juillet 1998, le jour de ses 80 ans, il épouse en troisièmes noces Graça Machel.

En 1999, à la fin de son mandat, il décide de se retirer de la vie politique. Le 5 décembre 2013, à 92 ans, Nelson Mandela, dit « Madiba », décède à son domicile de Johannesburg.