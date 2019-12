Nicki Minaj, artiste récompensée aux Grammy Awards, prend sa retraite à 36 ans

À 36 ans, elle vient d'annoncer qu'elle prenait sa retraite. Nicki Minaj ne fait rien comme les autres. Voici son histoire. Une vie : Nicki Minaj.

Onika Tanya Maraj, plus connue sous le nom de Nicki Minaj, est née en 1982 à Trinité-et-Tobago. Son enfance est partagée entre son pays natal, où elle vit auprès de ses grands-parents jusqu’à l’âge de 5 ans et New York, où ses parents ont déménagé. Très jeune, elle est confrontée aux violences conjugales que son père fait subir à sa mère. Nicki Minaj reste très marquée par ces événements comme elle l’affirme dans le documentaire Queen, « Je me suis juré depuis cette époque qu’aucun homme n’abusera de moi ».

Adolescente, son rêve est de devenir actrice. À cette même, elle étudie au lycée LaGuardia High School. A cette même période, Nicki Minaj fait ses débuts dans le rap et utilise le réseau MySpace pour se faire connaître.

C’est en 2009 que la carrière de Nicki Minaj en tant que chanteuse démarre. Repérée par Lil‘ Wayne, elle signe avec sa maison de disque Young Money Entertainment. Gucci Mane, Trina ou encore Robin Thicke, Nicki Minaj enchaîne les collaborations.

C’est son apparition dans le titre « Monster » de Kanye West qui la propulse sur le devant de la scène. Pour son premier album, elle associe pop et hip-hop et rapidement, elle s’impose grâce à un style musical éclectique.

Trois ans après avoir été nommée dans la catégorie Meilleur Album de Rap aux Grammy Awards avec son album « The Pinkprint », Nicki Minaj a annoncé en juillet 2019 vouloir prendre sa retraite. Se consacrer à sa famille et à ses autres projets, voici les ambitions futures de la chanteuse.