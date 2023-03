Une vie : Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris, des siècles d’histoire





Sa construction avait commencé en 1163. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par un incendie.

La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris débute en 1163 et s’achève en 1345. 1.300 chênes sont abattus pour réaliser sa charpente.

Napoléon Bonaparte y est sacré empereur

Durant la Révolution française, elle est saccagée, pillée, sa flèche démontée. En 1804, Napoléon Bonaparte y est sacré empereur. En 1831, Victor Hugo lui rend hommage et en fait le lieu principal de son roman Notre-Dame de Paris.

En 1844, une première campagne de restauration est confiée à Eugène Viollet-le-Duc, qui reconstruit notamment la flèche de la cathédrale. Le 26 août 1944, Charles De Gaulle s’y rend pour célébrer la fin de la Seconde guerre mondiale et assister au chant d’un Magnificat. En 1991, elle entre au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Les obsèques de François Mitterrand y sont célébrées

Le 11 janvier 1996, les obsèques de François Mitterrand y sont célébrées. En 1998, le parolier Luc Plamondon et le compositeur Richard Cocciante créent la comédie musicale Notre-Dame de Paris inspirée par le roman de Victor Hugo. Elle sera jouée plus de 4.300 fois dans 20 pays.

En 2013, des militantes de l’organisation Femen s’introduisent seins nus dans la cathédrale pour célébrer le renoncement du pape Benoît XVI. « Pour nous, la religion est un problème, la figure du pape est un problème, les institutions religieuses sont un problème et on aimerait voir ces institutions là et cette mentalité-là changer », argumente une militante.

Le 15 novembre 2015, une messe d’hommage aux victimes des attentats de Paris y est célébrée. Notre-Dame est à cette époque site culturel le plus visité d’Europe, avec plus de 13 millions de visiteurs par an. Mais le 15 avril 2019, la cathédrale est ravagée par un incendie.