Une vie: Oprah Winfrey, une figure engagée

“Je dis à tous les jeunes : Vous pouvez vous élever parce que vous en êtes capables et que vous êtes pleins de la sagesse de tous ceux qui vous ont précédés”

Présentatrice TV star et engagée, Oprah Winfrey naît le 29 janvier 1954 dans le Mississippi. À sa naissance, sa mère, âgée de 19 ans, la confie à sa grand-mère. À 9 ans, elle est violée pour la première fois par l'un de ses cousins. Plusieurs hommes de son entourage la violent dans les années qui suivent. Elle finit par tomber enceinte à 14 ans. Elle cache cette grossesse à son père pendant 7 mois et donne finalement naissance prématurément à un garçon, qui meurt deux semaines plus tard. À 16 ans, elle est la première femme noire à remporter le concours Miss Fire Prevention à Nashville. À 19 ans, elle devient la plus jeune et la première femme noire présentatrice sur une télévision locale dans le Tennessee. En 1986, le succès mène son émission "The Oprah Winfrey Show" d'une diffusion régionale à une diffusion nationale. Elle se bat alors pour que les femmes de son équipe soient payées autant que les hommes.

À 37 ans, devant une commission sénatoriale, elle prend la parole pour soutenir un projet de loi créant un fichier national des pédophiles. Deux ans plus tard, cette loi sera promulguée et surnommée la "loi Oprah". En 2005, au lendemain de l'ouragan Katrina, elle fait don de 10 millions de dollars pour aider les sinistrés. En 2007, elle investit 40 millions de dollars ans la création d'une école pour filles défavorisées en Afrique du Sud. À 59 ans, elle reçoit des mains de Barack Obama la médaille de Liberté, plus haute distinction américaine. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes du monde et fait figure d'exemple pour la communauté africaine-américaine.