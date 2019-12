Une vie : Orelsan

Il a été comparé à Eminem, il a remporté 5 Victoires de la musique, il a été poursuivi en justice, c’est Orelsan, Aurélien Cotentin. Né en 1982 en Normandie, Aurélien Cotentin grandit à Caen aux côtés de son frère Clément, de sa mère enseignante et de son père principal de collège. Après son bac ES, Aurélien Cotentin entame une école de management et passe sa dernière année d’études aux États-Unis. À son retour en France, Aurélien Cotentin enchaîne les petits boulots. À 24 ans, Orelsan publie son premier clip « Ramen », sous le nom d’Orel.

Après la sortie de son premier clip « Ramen », Aurélien Cotentin va déposer son nom à la SACEM, la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. On lui annonce qu’il ne peut pas déposer le nom « Orel » parce qu’il a déjà été déposé. Aurélien Cotentin réfléchit donc, avec Gringe, son ami d’enfance, à un nouveau pseudo et choisit de s’appeler « Orelsan ». « J’aimais bien le Japon, les mangas et puis ça faisait un truc un peu japonais cool » explique Aurélien Cotentin.

Il s’inscrit donc à la SACEM en tant qu’Orelsan. Mais lorsqu’il reçoit sa carte d’inscription, il se rend compte qu’il est inscrit sous le nom de « Orelsan, Orel ». Lorsqu’il demande pourquoi il y a aussi le nom d’Orel, on lui répond que c’est lui qui l’avait déposé.

En 2008, Orelsan signe un contrat avec un label et quitte son emploi de veilleur de nuit dans un hôtel. En 2009, Aurélien Cotentin est poursuivi pour provocation au crime pour sa chanson « Sale Pute ». « Je comprends que les paroles de la chanson ont pu choquer (…) ce que je voulais symboliser dans la chanson, c’était le fait que l’être humain puisse passer de l’amour à la haine et qu’il y a plein de sentiments qui peuvent rendre un être humain monstrueux (…) C’est une fiction. Ça veut dire que ce n’est pas moi qui parle. Je trouve cela un peu dommage d’être obligé de me justifier. Mais évidemment, je ne suis pas misogyne, évidemment c’est mal de frapper les gens, en général » déclarait alors Orlesan. Aurélien Cotentin sera relaxé trois ans plus tard. Toujours en 2009, 5 associations féministes portent plainte contre Aurélien Cotentin pour des textes issus de l’album « Perdu d’Avance ». « Il y avait un propos qui était de dire : “Je vais te marie-trintigner” (…) Ça veut dire qu'on va faire un sort à la femme du fait de son statut de femme, identique à celui qu'a subi Marie Trintignant. C'est une incitation à la violence du fait du sexe de la personne » estimait Alain Weber, avocat des parties civiles.

À 29 ans, Orelsan sort son 2ème album et revient sur les polémiques dans le titre « Raelsan ». Aurélien Cotentin expliquait alors qu’il avait surtout souffert professionnellement de ces polémiques, puisqu’elles l’avaient contrait à annuler de nombreuses dates de sa tournée. En février 2016, il est finalement relaxé lors de son procès en appel pour injure et provocation à la violence envers les femmes.

En 2012, ses deux premières Victoires de la Musique changent son image. « On me demande souvent si c'est une revanche, mais ce n'est pas une revanche parce que je ne suis pas dans une bataille, ni rien. Je ne suis pas en guerre. C'est quelque chose qui me fait plaisir, ça me permet de remercier les gens avec qui je bosse » déclarait Orelsan à cette occasion. À 32 ans, il lance Avnier, une marque de vêtements unisexes. À 31 ans, il reforme les Casseurs Flowters avec son ami de jeunesse Gringe. Le nom de ce duo de hip-hop fait référence au duo de braqueurs du film « Maman j’ai raté l’avion ». À 33 ans, il coréalise son premier film, « Comment c’est loin ». Le film « Comment c’est loin » raconte l’histoire de « deux mecs » qui ont 24 h pour faire une chanson, « mais les gars, c’est des branleurs et eux-mêmes ne savent pas vraiment s’ils veulent faire de la musique ou… Ils sont dans une sorte d’entre-deux âges. Ça parle vraiment de cette période où tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie » précisait Aurélien Cotentin à la sortie du film « Comment c’est loin ». À l’automne 2017, son album « La fête est finie » est certifié disque d’or en 3 jours et double disque de platine en 1 mois. Pour Orelsan, ce nouvel album aborde des questions comme le fait de devoir « prendre des responsabilités, arrêter de faire un peu les mêmes erreurs ». Le clip de son titre « Basique », issu de l’album « La fête est finie », devient un phénomène parodié sur Internet. « Basique, simple » devient presque un slogan et Aurélien Cotentin assure qu’il ne s’y attendait pas. Aujourd’hui, Orelsan poursuit une carrière de rappeur star, assagi, mais loin d’être basique.