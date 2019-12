Une vie : Paul Rudd

C’est l’homme-fourmi, c’est le mari de Phoebe, il a une étoile sur Hollywood Boulevard et il est devenu un meme en tant que « l’homme qui ne vieillit pas »… Voici Paul Rudd.

Sur Internet, Paul Rudd est devenu un meme : c’est « l’homme qui ne vieillit pas ». « Comme l’Arctique, ma fonte est une lente fonte sur une longue période. Il y a beaucoup de changements climatiques et de réchauffement climatique à l’intérieur de moi et je pense que lorsque j’aurai 50 ans, je serai complètement liquide » s’amuse-t-il.

Paul Rudd est né en 1969 dans le New Jersey. Durant son enfance, il déménage souvent, au gré des mutations de son père qui travaille pour une compagnie aérienne. À 18 ans, après son bac, il entame des études de théâtre à l’université du Kansas.

Après son diplôme d’art dramatique, Paul Rudd arrondit les fins de mois en tant que DJ pour des Bar Mitzvah. À 22 ans, il apparaît dans une pub pour la Super Nintendo. Quatre ans plus tard, il se fait finalement remarquer pour son rôle dans le film « Clueless ». Il aurait aussi pu être Jack dans « Titanic » mais rate son audition…

À 33 ans il rejoint le casting de « Friends ». Paul Rudd incarne Mike, le petit-ami de Phoebe, qu’il épouse à la fin de la série. Dans la vraie vie, il se marie avec Julie Yaeger en 2003. Ensemble, ils auront deux enfants : Jack, en 2006 et Darby en 2010.

En 2012, Paul Rudd se glisse dans la peau d’un homme au bord de la crise de nerfs dans « 40 ans : mode d’emploi ». Mais l’homme qui ne vieillit pas n’a pas peur de l’âge : « Je ne voudrais pas avoir 20 ans à nouveau. Je suis passé par là. J’aime me connaître mieux. J’ai 20 ans d’expérience derrière moi aujourd’hui et il y a du bon et du mauvais, mais vous apprenez de ça. Je ne veux pas avoir à réapprendre tout ça à nouveau. »

À 46 ans, Paul Rudd incarne le rôle-titre de « Ant-Man », nouveau film de l’univers Marvel. En 2019, il reprend son rôle d’Homme-Fourmi dans « Avengers : Endgame ». « Faire partie de quelque chose qui est si reconnaissable et qui a une communauté de fans si passionnés a changé ma vie de tous les jours. Vous savez, avant "Ant-Man", la plupart des enfants ne savaient pas qui j’étais » raconte Paul Rudd.