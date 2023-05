Pedro Pascal à Cannes pour “Strange Way of Life”

À 48 ans, Pedro Pascal est sélectionné pour la première fois au 76e Festival de Cannes grâce au western de Pedro Almodóvar, “Strange Way of Life”. L’occasion de revenir sur le parcours de l’acteur américain.





Pedro Pascal n’a que 9 mois lorsqu’avec sa famille, il fuit la dictature militaire d’Augusto Pinochet au Chili pour s’installer aux États-Unis. Adolescent, il prend des cours de théâtre. À 18 ans, il déménage à New York, où il se lie d’amitié avec Oscar Isaac et Sarah Paulson. À l’époque, l’actrice n’hésite pas à lui prêter de l’argent afin qu’il puisse s’acheter à manger. À 24 ans, il apparaît dans le 1er épisode de la 4e saison de “Buffy contre les vampires”. Il enchaîne ensuite les petits rôles dans des séries télé et des pièces de théâtre.

Ce que Ruben Östlund a déjà fait (ou pas) dans une salle de cinéma





En 2014, à 39 ans, Pedro Pascal se fait connaître en jouant Oberyn Martell dans la 4e saison de ”Game of Thrones”. “J’étais un grand fan de la série. J’étais pris dedans, à jour dans les épisodes, au milieu de la troisième saison, et c’est à ce moment-là qu’a eu lieu l’audition. J’ai passé le casting en mai 2013 et je ne savais rien du personnage d’Oberyn Martell parce que je n’avais pas lu les livres” explique l’acteur. À 40 ans, il incarne Javier Peña, agent de la DEA, dans la série “Narcos”, inspirée de l’histoire vraie de la traque de Pablo Escobar. “Je pense que ce qui fascine, c’est que c’est encore plus incroyable que de la fiction. Ce sont des histoires humaines, mais il y a un héroïsme inattendu et une grandeur dans ces histoires” a commenté Pedro Pascal.

Cannes 2023 : Romain Duris discute avec Augustin Trapenard





Quel est le nom de l'acteur interprétant DIN Djarin ?

À 44 ans, l’acteur américain Pedro Pascal joue un mercenaire qui ne montre jamais son visage dans “The Mandalorian”. Ce mercenaire s’appelle DIN Djarin.





À 45 ans, il soutient publiquement sa sœur Lux, de 17 ans sa cadette, lorsqu’elle fait son coming out trans. “Elle est, et elle a toujours été, l’une des personnes les plus puissantes que je connaisse. Je la protégerai jusqu’à la mort mais j’ai besoin d’elle plus qu’elle n’a besoin de moi” a expliqué l’acteur. À 47 ans, il est à l’affiche de “Un talent en or massif”, avec Nicolas Cage, dans lequel il joue un milliardaire, fan absolu de l’acteur.

Cannes 2023 : Virginie Efira discute avec Augustin Trapenard





Quelques mois plus tard, il est salué par la critique pour son interprétation de Joel Miller, un père qui cherche à survivre dans un monde post-apocalyptique, dans l’adaptation par HBO du jeu vidéo “The Last of Us”. Il est également de retour dans la 3e saison de “The Mandalorian”. Il est présent au Festival de Cannes 2023 pour présenter le dernier film du réalisateur espagnol Pedro Almodovar, “Strange Way of Life”.

Cannes 2023 : Maïwenn discute avec Augustin Trapenard