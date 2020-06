Une vie : Reese Witherspoon

Reese Witherspoon, actrice et productrice féministe

Elle est devenue l’une des productrices les plus puissantes d’Hollywood. Elle se bat pour un cinéma plus égalitaire. C’est Laura Witherspoon, plus connue sous le nom de Reese Witherspoon.

Reese Witherspoon naît en 1976 à la Nouvelle-Orléans, d’un père médecin et d’une mère infirmière. Elle grandit à Nashville, dans le Tennessee. À 7 ans, elle apparaît pour la première fois dans une publicité à la télévision.

Après son bac, elle intègre la prestigieuse université de Stanford

À 14 ans, elle passe son premier casting pour de la figuration et décroche finalement le rôle principal de Un été en Louisiane. « Je pense que j’étais réalisé que j’étais douée pour ça quand j’étais jeune. J’aimais être drôle, faire rire les gens, divertir les gens. J’ai travaillé comme un chien pour entrer dans le métier, et c’est comme ça que ça a marché », se souvient l’actrice.

Après avoir obtenu son bac dans un lycée privé non mixte, elle intègre la prestigieuse université de Stanford. « Je me rappelle, quand j’avais 18 ans, je postulais pour les universités et un conseiller d’orientation m’a dit : "Ne t’embête même pas à postuler à Standford mon chou, tes résultats aux tests d’entrée ne sont pas assez bons et ils n’ont voudront pas de toi." Mais je l’ai fait quand même. Et j’ai été acceptée. »

À 29 ans, elle remporte l’Oscar, le Golden Globe et le BAFTA de la Meilleure actrice

En 1999, elle épouse Ryan Phillippe, son partenaire dans Sexe Intentions. Ensemble, ils auront deux enfants : Ava, née la même année, et Deacon, en 2003. En 2000, elle crée sa société de production, Type A Films.

À 25 ans, elle accède à la célébrité internationale grâce au rôle d’Elle Woods, une bimbo faussement écervelée qui décide d’intégrer la face de droit d’Harvard dans La Revanche d’une blonde. Un deuxième opus suivra deux ans plus tard.

À 29 ans, Reese Witherspoon remporte l’Oscar, le Golden Globe et le BAFTA de la Meilleure actrice pour son rôle June Carter face à Joaquin Phoenix dans le biopic de Johnny Cash, Walk the Line. Pour ce rôle, elle prend des cours de chant pendant six mois pour interpréter elle-même les chansons du film.

Elle s’engage contre les violences domestiques et pour les femmes dans le cinéma

Quelques mois plus tard, elle se sépare de son mari. Durant plusieurs années, sa carrière ralentit. En 2008, elle s’associe à un programme des Nations unies et à la marque de cosmétiques Avon pour une campagne de prévention contre les violences domestiques.

À 35 ans, elle épouse Jim Toth, un agent d’artistes. L’année suivante, elle donne naissance à son troisième enfant : Tennessee. En 2012, elle s’associe à la productrice australienne Bruna Papandrea et lance une nouvelle société, Pacific Standard. Son but : mettre en avant les femmes devant et derrière la caméra.

« Je suis motivée par des objectifs, par exemple, voir plus de rôles principaux pour des femmes. Ma fille me motive beaucoup. Je veux qu'elle ait des modèles à l'écran, comme moi, quand j'ai grandi en voyant Sally Field, Goldie Hawn, Sigourney Weaver, Holly Hunter… Je veux vraiment voir des femmes de tous horizons, des femmes compliquées à l'écran », argumente la comédienne.

Elle produit « Gone Girl », « Big Little Lies » et « The Morning Show »

En avril 2013, son mari est arrêté pour conduite en état d’ivresse. À ses côtés, elle se montre hautaine et agressive envers les policiers. Le couple est contraint de passer une nuit au poste. Deux semaines plus tard, elle présente ses excuses sur un plateau de télévision.

À 38 ans, elle produit et incarne le rôle principal de Wild, de Jean-Marc Vallée. Pour son personnage de femme qui décide de partir en road-trip après la mort de sa mère, elle est nommée à l’Oscar, au Golden Globe et au SAG Award de la Meilleure actrice.

En 2014, elle produit avec son associée Bruna Papandrea le thriller réalisé par David Fincher Gone Girl. La même année, elle commence à développer, avec Nicole Kidman, le projet de la série Big Little Lies, de Jean-Marc Vallée, qui sera diffusée sur HBO à partir de 2017. À ses côtés dans ce drame sur les violences conjugales : Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley et Zoë Kravitz.

Elle participe à la création du mouvement Time’s Up

À 40 ans, elle fonde une nouvelle société de production : Hello Sunshine, qui se concentre sur des projets portés par des femmes. En 2018, elle s’associe, avec 300 actrices, à la création du mouvement Time’s Up pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

En juin 2018, elle poste une vidéo sur Instagram pour annoncer un troisième opus de La Revanche d’une blonde. À 43 ans, elle est nommée au Golden Globe de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans The Morning Show, aux côtés de Jennifer Aniston. Son travail de productrice est également récompensé : Big Little Lies et The Morning Show sont nommés pour le Golden Globe de la Meilleure série dramatique.

En avril 2020, en pleine épidémie de Covid-19, elle s’associe à l’association Save the Children pour lire des histoires pour enfants sur Instagram et récolter des fonds pour les enfants défavorisés aux États-Unis. Au même moment, Reese Witherspoon triomphe dans la série Little Fires Everywhere et signe avec Netflix un contrat pour deux films qu’elle produira et dont elle incarnera les rôles principaux.