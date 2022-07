Une vie : retour sur le parcours de Keanu Reeves

“J’ai joué dans des films qui ont été acclamés et j’en suis très reconnaissant”

"J'adore les films. J'adore tellement les films. J'adore les regarder et j'adore les faire." Né à Beyrouth, au Liban, en 1964, Keanu Reeves a grandi au Canada. En hawaïen, son prénom signifie « brise fraîche sur la montagne ». À 17 ans, il quitte le lycée et déménage à Los Angeles. À 20 ans, il intègre le groupe Dogstar en tant que bassiste. À 25 ans, il décroche un rôle dans Bill & Ted's Excellent Adventure, qui le rend célèbre. Il devient ensuite une superstar grâce à des films d'action comme Speed, Point Break et la trilogie Matrix. Deux ans plus tard, alors que sa sœur est diagnostiquée d'une leucémie, il fonde une association caritative dédiée à la recherche sur le cancer.

À 35 ans, avec sa compagne, ils ont eu un enfant mort-né. Elle meurt 16 mois plus tard dans un accident de voiture. En 2014, après un passage à vide, il fait son grand retour avec le film John Wick, dans lequel on retrouve son talent unique pour l'action et les cascades. Il est considéré comme l'une des célébrités les plus gentilles au monde. En juin 2019, les premières images de lui en personnage du jeu vidéo Cyberpunk 2077 créent la sensation. Après plus de 30 ans de carrière, Keanu Reeves s'est imposé comme une icône de la pop culture, célébré à la fois pour ses rôles dans des films indépendants et ses prestations dans des films grand public. « J'ai vraiment eu la chance d'avoir pu faire carrière… J'essaie de rester simple » conclut Keanu Reeves.