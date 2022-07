Une vie : retour sur le parcours de Michelle Obama

*«Jeunes gens, n’ayez pas peur. Soyez concentrés. Soyez déterminés. Ayez de l’espoir » *

Avocate engagée et féministe, Michelle Robinson Obama naît en 1964 à Chicago. Elle grandit avec ses parents et son grand frère dans le quartier africain-américain de la ville. «Je n'ai peut-être pas eu beaucoup d'argent, mais j'ai été bénie par l'amour d'un père et d'une mère qui m'ont offert des cadeaux qui n'avaient pas de prix." À 24 ans, elle sort diplômée de la très réputée fac de droit d'Harvard. L'année suivante, elle entre au cabinet d'avocats Sidley Austin à Chicago.Promue associée, elle se voit confier un stagiaire : Barack Obama. Le 3 octobre 1992, elle l'épouse à Chicago.

Dans les années 1990, elle travaille pour plusieurs associations qui encouragent les jeunes à faire du bénévolat. Le 4 novembre 2008, elle devient la première africaine-américaine Première dame aux Etats-Unis. L’une de ses premières initiatives : installer un potager dans les jardins de la Maison Blanche. Durant les 2 mandats présidentiels de son mari, elle s’engage pour de nombreuses causes : la lutte contre l’obésité, le soutien aux vétérans et à leurs familles, les droits des personnes LGBT+, ou encore l’éducation des jeunes filles à travers le monde. En 2016, elle fait campagne pour Hillary Clinton et n’hésite pas à s’en prendre à Donald Trump. Aujourd’hui, Michelle Obama poursuit ses combats pour une Amérique et un monde plus justes.

