Une vie : retour sur le parcours du rappeur Damso

“Je peins avec des mots, en fait"

Il naît en 1992 à Kinshasa, au Zaïre, en République démocratique du Congo. Un an plus tard, des militaires du régime zaïrois, furieux de ne pas être payés, pillent la ville entière. À 9 ans, Damso et sa famille sont contraints de quitter le pays, alors en pleine guerre civile. Ils s’installent en Belgique, pour suivre un des frères de Damso, qui doit subir une opération. En 2006, inspiré par la musique qu’écoutent ses frères, il décide de créer le groupe OPG avec Dolfa, un ami d’enfance. En 2014, il retourne à Kinshasa pour poursuivre des études en marketing. Il abandonne quelques mois plus tard et décide de s’installer à Bruxelles. Il se retrouve alors à la rue et traîne de squat en squat. Une vie : PNL

En 2015, il se fait remarquer par Booba et signe sur son label, 92i. À 24 ans, il sort son premier album studio, Batterie Faible, aujourd’hui double disque de platine. Quelques mois, plus tard, Ipséité, son deuxième album, se place disque de diamant avec 600 000 ventes. C’est aujourd’hui l’album de rap français avec le plus de certifications. À 26 ans, il sort son 3e album,* Lithopédion*, qui sera triple disque de platine et remporte une Victoire de la musique. Il devient l’artiste le plus streamé en France sur Spotify. Il collabore avec des artistes comme Nekfeu, Dadju, ou encore Hamza. Le 29 avril 2021, Damso sort la suite de *QALF, QALF Infinity.* Une vie : Drake