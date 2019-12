Une vie : River Phoenix

River Phoenix, l'acteur prodige mort d'une overdose

Depuis l’incarnation de Joker, Joaquin Phoenix connaît un flagrant succès dans sa carrière d’acteur. Mais selon lui, si il en est là aujourd’hui, c’est grâce à son grand frère. Selon lui, River Phoenix a toujours été son modèle. En effet, devenu acteur très jeune, River Phoenix, devient rapidement l’espoir d’Hollywood. Mais à l’âge de 23 ans, il s’éteint à la suite d’une overdose.

River Phoenix, de son vrai nom River Bottom, naît en 1970 dans l’Oregon. Alors qu’il a 2 ans, sa famille rejoint la secte des Enfants de Dieu et s’installe au Venezuela. Il grandit avec ses trois sœurs et son frère, tous plus jeunes que lui, dont Joaquin. À 7 ans, avec ses sœurs et son frère, ils décident de devenir vegan, après avoir vu “des poissons se faire tuer d’une façon très violente”, raconte Joaquin Phoenix. C’est seulement en 1977, que la famille quitte la secte et rentre aux Etats-Unis. Un nouveau départ pour la famille, qui décide alors de changer de nom, et deviennent les Phoenix. Enfant, River Phoenix est encouragé par ses parents à devenir acteur. Alors, à 10 ans, il commence par passer des castings pour des publicités à la télévision et finit par se faire repérer, ce qui le fait définitivement entrer dans le monde du cinéma.

“Je ne pense vraiment pas à ce qu’un rôle va apporter à ma carrière mais à ce que moi, je peux apporter à un rôle”

À 16 ans, River Phoenix se fait remarquer grâce à "Stand by Me" et "Mosquito Coast", aux côtés d’Harrison Ford. Deux ans plus tard, il est nommé à l’Oscar du Meilleur Second rôle pour sa performance dans "À bout de course". Puis, à 21 ans, il crève l’écran dans "My Own Private Idaho", de Gus Van Sant, interprétant le rôle d’un marginal qui se prostitue, aux côtés de Keanu Reeves. En effet, River Phoenix était l’étoile montante d’Hollywood. Mais, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1993, à la suite d’une consommation excessive de drogues, il fait une overdose. Devant une boîte de nuit Los Angeles détenue par Johnny Depp, River Phoenix décède ainsi dans les bras de son frère, à l’âge de 23 ans.