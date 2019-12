Une vie : Robert De Niro

Robert De Niro, portrait d’une légende de cinéma

Dans “The Irishman”, sortant sur Netflix le 27 novembre 2019, Robert De Niro apparaît à l’écran aux côtés de Al Pachino. Si le nom "De Niro" est synonyme de "dur à cuire", le vrai don de l’acteur est sa sensibilité qu'il apporte à chaque rôle. Considéré comme l’un des plus grands acteurs vivants, Robert De Niro n’a jamais cessé de revendiquer son opposition à Donald Trump.

Né en 1943 à New York, Robert De Niro grandit dans une famille d’immigrés talo-irlandais, dans le quartier de Little Italy. Alors qu’il n’a que 2 ans, ses parents divorcent et son père fait son coming out. À 16 ans, il quitte le lycée pour se consacrer au théâtre et se forme selon la méthode de l’Actor’s Studio, qui consiste à vivre les émotions plus qu’à les jouer. En 1973, il tourne pour la première fois sous la direction de Martin Scorsese dans "Mean Streets" et incarne ainsi pour la première fois un jeune mafieux. Rôle qu’il incarnera dans plusieurs autres films, comme le 2ème volet du "Parrain" ou "Les Affranchis". En 1976, il est chauffeur de taxi pendant un mois pour préparer le rôle qui le rendra célèbre : Travis Bickle dans "Taxi Driver". À 36 ans, il prend 30 kilos pour incarner le boxeur Jake LaMotta dans "Raging Bull" et est couronné d’un Oscar pour ce rôle.

“Je suis très préoccupé par ce qui se passe dans ce pays”

À 50 ans, Robert De Niro réalise son premier film, “Il était une fois le Bronx", qui raconte l’histoire d’une famille d’immigrés italiens. “C'est la diversité culturelle que nos parents et nos grands-parents ont apporté aux États-Unis qui fait la force de notre pays et nous pouvons tous être fiers de notre héritage”, explique-t-il. En 2002, il crée le Festival du film de Tribeca, symbolisant un “geste d’espoir, de résistance et de défi” après les attaques du 11 septembre 2001. À 67 ans, Robert De Niro devient le président du jury du 64ème Festival de Cannes. Six ans plus tard, il reçoit la Médaille de la liberté, plus haute distinction américaine, des mains de Barack Obama. Farouchement opposé à Donald Trump, il s’en prend à lui dès la campagne présidentielle de 2016. “Je me sens tellement offensé par tout ce que fait cette personne et tout ce qu’il a fait pour démolir l’Amérique et ses institutions”, déclare l’acteur. En janvier 2019, il révèle une raison personnelle à son opposition à Donald Trump, “l'un de mes enfants est gay, et il est préoccupé par la manière dont il peut être traité”, s’inquiète l’acteur.