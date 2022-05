Une vie : Selena Gomez

Selena Gomez, ce n’est pas qu’une ancienne star de Disney. C’est surtout une jeune actrice qui se bat pour le droit des femmes et qui pousse la jeunesse à s’engager en politique. Brut a rencontré Selena Gomez à Cannes. Voilà son histoire.

« Tout ce dont je suis fière, c’est de pouvoir être un modèle pour les jeunes filles. » Cette adolescente star devenue jeune adulte engagée, c’est Selena Gomez. Brut a rencontré l'ancienne star de Disney, devenue une jeune actrice qui se bat pour le droit des femmes et qui pousse la jeunesse à s’engager en politique.

Selena Gomez naît en 1992 dans l’État du Texas, alors que sa mère n’a que 16 ans. À 5 ans, ses parents divorcent. Durant son enfance, Selena Gomez vit avec sa mère qui connaît d’importances difficultés financières. La jeune actrice commence à travailler dès l’âge de 7 ans. « Parfois, j’aurais aimé avoir eu une éducation différente. Je ne suis pas sûre que j’aurais dû être dans ce métier si jeune. C’est juste que ça a fait de moi quelqu’un d’un peu sur la réserve, qui a plus de mal à faire confiance aux gens » déclare aujourd’hui Selena Gomez. À partir du collège, Selena Gomez est scolarisée chez elle avec son amie Demi Lovato. « Nous avons été scolarisées chez nous durant le collège et le lycée et ensuite nous nous sommes installés à Los Angeles ensemble. Donc, nos familles ont vécu ensemble pendant un petit moment à l’époque où j’ai commencé ma série » raconte Selena Gomez. À 15 ans, Selena Gomez devient une star grâce à son rôle dans la série « Les Sorciers de Waverly Place ». Deux ans plus tard, elle sort son premier album avec son groupe Selena Gomez & The Scene.

Actrice engagée et ambassadrice de l'Unicef

En 2008, Selena Gomez encourage les jeunes de son âge à s’intéresser à la politique. « Je ne suis pas encore en âge de voter. Mais je le serai tôt ou tard et si je continue à repousser le sujet et que je n'essaie pas d'en savoir plus maintenant, je ne saurai pas quoi quand je serai en âge de voter » déclarait Selena Gomez à l’époque. Un des enjeux les plus importants pour Selena Gomez était alors l’environnement et le réchauffement climatique. À 17 ans, Selena Gomez devient la plus jeune ambassadrice de l’Unicef et s’engage pour la défense des enfants les plus vulnérables dans le monde. « Je me sens très honorée d’avoir une voix que les enfants écoutent et prennent en considération (…) je suis très heureuse de pouvoir utiliser ma voix pour ce genre de choses, éduquer les enfants » déclarait Selena Gomez à cette occasion. En 2010, Selena Gomez entame une relation avec Justin Bieber. À 20 ans, Selena Gomez entre dans la liste des « Femmes de l’année » du magazine « Glamour ». « Je veux juste partager quelque chose avec toutes les filles : vous avez une voix, vous avez une chance de juste faire ce que vous aimez, que ce soit jouer la comédie ou chanter, soyez fidèles à ce que vous êtes. La personne qui m’a le mieux enseigné cela, c’est ma maman. Elle est si forte et si belle et elle m’a tout appris » a déclaré Selena Gomez lors de la remise de ce prix.

À 21 ans, Selena Gomez casse son image de petite fille sage avec le film « Spring Breakers ». « Je prends un peu d’âge et je voulais me pousser un peu et entrer dans un monde un peu plus "indé" et ça a été une super expérience pour moi » déclarait alors Selena Gomez.

Des problèmes de santé

En 2015, Selena Gomez confirme être atteinte d’un lupus, une maladie chronique auto-immune qui s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Cette maladie l’a obligée à subir une chimiothérapie et annuler une série de concerts. « J'ai parlé de ma situation pour sensibiliser les gens à la maladie afin qu'ils consultent un médecin immédiatement s'ils sentent qu'ils ont des symptômes » expliquait Selena Gomez. En mars 2016, Selena Gomez devient la star la plus suivie sur Instagram avec près de 70 millions d’abonnés.

En septembre 2016, elle est hospitalisée pendant 90 jours pour « anxiété, crises de panique et dépression ». À 24 ans, elle s’engage en tant que productrice exécutive sur la série « 13 Reasons Why », qui raconte l’histoire d’une adolescente harcelée qui s’est suicidée. « Lorsque nous avons lancé la production, je traversais moi-même des choses dans ma vie personnelle et c’était étrange de voir comment le message de l’histoire reflétait ce que je vivais moi-même » a expliqué Selena Gomez. En septembre 2017, elle publie une photo sur Instagram et révèle avoir subi une greffe de rein grâce à son amie Francia Raisa. « Je n’ai pas de mots pour remercier ma merveilleuse amie Francia Raisa. Elle m’a fait le cadeau et le sacrifice ultime en me donnant son rein. Je suis incroyablement bénie » publiait Selena Gomez sur Instagram à cette occasion.

Sa lutte contre les armes à feu, le trafic d'êtres humains…

En janvier 2018, alors qu’elle vient de terminer le tournage d’un film avec Woody Allen et que les accusations d’agression sexuelle qui le visent refont surface, elle fait don d’une partie de son salaire au mouvement Time’s Up.

À 25 ans, elle s’associe au mouvement March for our lives pour le contrôle des armes à feu. Quelques mois plus tard, elle s’engage aux côtés d’une association qui lutte contre le trafic d’êtres humains. « Je travaille avec une organisation depuis presque un an. C’est tous les genres de trafics d’êtres humains, le travail des enfants, je ne veux pas être trop explicite mais… C’est l’une des grandes causes pour lesquelles je me bats aujourd’hui » a expliqué Selena Gomez. En mai 2019, elle fait ses premiers pas au Festival de Cannes pour la présentation du film de zombies « The Dead Don’t Die » de Jim Jarmusch. « C’est ma première fois ! Je suis excitée. Je ne sais pas à quoi m’attendre, mais c’est vraiment un honneur » confiait Selena Gomez à Brut. Avec ses plus de 150 millions d’abonnés sur Instagram, Selena Gomez est aujourd’hui l’une des jeunes femmes les plus influentes du monde.