Une vie : Shailene Woodley

Shailene Woodley, actrice et militante

On la connaît pour ses rôles dans la série Big Little Lies ou la saga Divergente, mais aussi pour ses engagements écologistes : voici Shailene Woodley.

Actrice dès 5 ans

L’actrice naît en novembre 1991 en Californie d’une mère conseillère pédagogique et d’un père directeur d’école. Elle grandit aux côtés de son frère cadet, Tanner, en périphérie de Los Angeles. À 4 ans, elle se lance dans le mannequinat et suit ses premiers cours de théâtre un an plus tard. En 2011, elle se souvient : « Mes parents travaillent dans l’éducation, donc cet univers ne leur était pas familier. Je pense que je suis encore jeune, et le conseil qu’ils continuent de me donner, c’est de rester moi-même, de ne pas me laisser emporter par le matérialisme de cette industrie. »

Elle apparaît pour la première fois à l’écran en 1999, dans le téléfilm S’il suffisait d’aimer. En 2008, alors qu’elle est au lycée, elle décroche le rôle principal dans la série La Vie secrète d’une ado ordinaire. En 2010, elle co-fonde l’association All It Takes avec sa mère, qui vise à développer le leadership chez les jeunes en encourageant la compassion. En 2011, elle est nommée aux Golden Globes comme meilleure actrice dans un second rôle grâce à The Descendants, dans lequel elle joue aux côtés de George Clooney. En 2015, elle est en tête d’affiche de la trilogie Divergente.

Cause écologiste et amérindienne

Militante écologiste, elle est passionnée par les modes de vie durables. En 2016, elle soutient publiquement la campagne présidentielle de Bernie Sanders et rejoint le comité de son parti politique. En tant que fervente militante de la communauté amérindienne, elle est arrêtée lors d’une manifestation contre le projet Dakota Access Pipeline en octobre 2016, et filme son arrestation en direct sur Facebook.

Inculpée de violation de propriété et de participation à une émeute, elle plaide non coupable et est condamnée à un an de liberté de conditionnelle. Dans un article publié dans le magazine Time, elle critique l’utilisation continue de l’appropriation culturelle des États-Unis à l’égard des Amérindiens et encourage ses fans à se joindre à cette cause.

### « Chacun a un rôle à jouer »

En 2017, elle est nommée aux Emmy Awards pour sa performance dans la célèbre série HBO Big Little Lies. À 25 ans, elle remporte le Entertainment Industry Environmental Leadership Award et le Female EMA Futures Award pour son dévouement envers les problèmes sociaux et environnementaux. En 2019, elle annonce dans l’émission Jimmy Kimmel Live! sa participation à une expédition à bord de l’Esperanza, un navire de Greenpeace en direction de la mer des Sargasses.

Elle figure parmi les militantes écologistes les plus passionnées d’Hollywood et a déclaré ne pas exclure une carrière politique. Elle estime ainsi que « chacun a un rôle à jouer dans la façon dont nous allons finir par casser les codes et éveiller les consciences afin de protéger notre planète ».