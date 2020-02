Une vie : Shakira

Shakira, superstar philanthrope

À 43 ans, elle a joué lors de la mi-temps du Superbowl 2020 avec Jennifer Lopez. Retour sur un parcours hors-normes.

Elle a failli perdre sa voix… Elle a l’âme d’une rockeuse et elle est devenue une légende de la pop latine. Elle se bat pour le droit des enfants à l'éducation. C'est Shakira Isabel Mebarak Ripoll, alias Shakira.

« Je me suis promis que si jamais je pouvais aider, je le ferais »

Shakira naît le 2 février 1977 à Barranquilla, en Colombie. Son père est libanais, sa mère colombienne. En arabe, son nom signifie « reconnaissant ». À 4 ans, elle commence à écrire des poèmes dont elle fera plus tard des chansons. Elle a 7 ans lorsque l'entreprise de bijoux de son père fait faillite et que sa famille perd tous ses biens. Son père l'emmène alors rendre visite à des enfants dans des orphelinats. « C’est à ce moment-là que je me suis promis que si jamais je pouvais aider, je le ferais », se souvient-elle en 2008.

À 13 ans, elle décroche un contrat, mais ses deux premiers albums pop sont des échecs. À 18 ans, elle sort Pies Descalzos, un album pop-rock qu'elle produit elle-même et qui connaît un succès immédiat en Amérique latine. La même année, elle crée la fondation « Pies Descalzos » (Pieds déchaussés), qui fournit des structures d’apprentissage et des repas aux enfants colombiens défavorisés.

La première artiste solo latina à enregistrer un album MTV Unplugged

La chanteuse se rappelle, en 2017 : « Quand j'avais 15 ans, on allait avec mes amis de l'école dans ce quartier pour apprendre à lire aux enfants pauvres. Mais c'était très frustrant d'avoir la sensation qu'on ne pouvait pas faire plus pour eux. On n'avait pas assez de matériel scolaire. On s'asseyait avec eux dans la boue à l'extérieur de leur maison pour leur apprendre l'alphabet. Ils étaient sales et pieds nus. Et c'était difficile d’enseigner, parce que beaucoup d'entre eux avaient faim et soif. »

À 22 ans, Shakira est la première artiste solo latina à enregistrer un album en espagnol pendant l'émission américaine MTV Unplugged. « Je teste des paroles en anglais, confie-t-elle alors, j’écris mes propres chansons, mais je l'ai toujours fait en espagnol. Maintenant, c'est un défi totalement différent, un très, très grand défi. Je pense que c'est probablement l'un des plus grands défis de ma carrière. »

Ambassadrice de bonne volonté pour les Nations unies

À 24 ans, elle sort son premier album bilingue, Laundry Service, dont la plupart des chansons sont écrites en anglais et en espagnol. Elle intègre ses origines arabes dans sa musique, et la danse du ventre devient sa marque de fabrique. À 26 ans, elle devient Ambassadrice de bonne volonté pour les Nations unies, et fait de l'éducation des enfants un combat mondial.

En 2009, elle chante lors de l'investiture de Barack Obama. À 33 ans, elle est choisie pour écrire l'hymne officiel de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Waka Waka (This Time for Africa), enregistré avec le groupe Freshlyground, originaire du Cap, reste à ce jour l'hymne de la Coupe du monde le plus écouté de tous les temps. Pendant le tournage du clip, elle rencontre son compagnon, Gerard Piqué, joueur de football espagnol. Ensemble, ils ont deux fils, Milo et Sasha.

Impliquée dans les Panama Papers

En 2017, sa réputation de philanthrope s’assombrit lorsque l'affaire des Panama Papers révèle qu'elle réside aux Bahamas pour des raisons fiscales. Accusée de fraude fiscale en Espagne, son lieu de résidence actuel, elle nie tout acte répréhensible.

À 40 ans, après avoir souffert d'une hémorragie des cordes vocales, elle peine à parler et pense ne plus jamais pouvoir chanter. Elle récupère finalement sa voix, un miracle selon elle. « J’ai toujours pensé qu'un jour, je perdrais beaucoup. On perd sa beauté, on perd même des amis. Mais ma voix… Je n'ai jamais pensé qu'elle pourrait disparaître. Et quand j'ai eu ces moments de doute, quand je ne savais pas si je serais capable de chanter à nouveau, ça a été vraiment le moment le plus sombre de ma vie. »

Le jour de son 43e anniversaire, le 9 février, elle se produit sur scène avec Jennifer Lopez lors de la mi-temps du Super Bowl.