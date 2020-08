Une vie : Taylor Swift

Taylor Swift, de la country à la pop internationale

Elle a été victime de slut-shaming pendant des années, elle s’est engagée contre Donald Trump, elle fait partie des artistes les plus streamés au monde… C’est Taylor Swift.

C’était la petite fiancée de l’Amérique, elle est devenue une artiste engagée. Mais sa vie amoureuse a parfois été plus commentée que sa musique. Elle a près de 140 millions d’abonnés sur Instagram. C’est Taylor Swift.

La première artiste de country à recevoir un prix aux MTV Movie Music Awards

Taylor Swift naît en 1989 en Pennsylvanie. Elle doit son prénom au musicien folk James Taylor. À 6 ans, elle reçoit sa première guitare. À 12 ans, elle écrit ses premières chansons. À 13 ans, elle déménage avec sa famille à Nashville, la capitale de la country. À 16 ans, elle sort son premier album, Taylor Swift.

Dès 2008, elle s’engage auprès de nombreuses associations humanitaires et fait régulièrement des dons pour diverses causes : catastrophe humanitaire, éducation des enfants, soutien aux victimes de crimes et d’agressions sexuels… En 2009, elle est la première artiste de country à recevoir un prix aux MTV Movie Music Awards… Mais elle est interrompue dans son discours par Kanye West qui monte sur scène pour proclamer que Beyoncé a fait « l’un des meilleurs clips de tous les temps ».

Elle gagne son procès contre son agresseur sexuel, David Mueller

À 20 ans, elle remporte quatre Grammy Awards, dont celui de l’Album de l’année pour Fearless. En 2013, ses fans, les Swifties, se mobilisent pour faire retirer de la vente un t-shirt de la marque Abercrombie & Fitch marqué d’un message sexiste : « #more boyfriends than t.s. » ( « #plus de petits copains que t.s. »).

La même année, un DJ radio, David Mueller, attrape ses fesses sous sa robe lors d’une séance photo. Deux jours plus tard, il est renvoyé. Ce dernier lui intente alors un procès pour diffamation. Elle décide de contre-attaquer et le poursuit pour agression sexuelle. Ce n’est que quatre ans plus tard que la justice américaine se prononce en faveur de Taylor Swift et condamne David Mueller à verser 1 dollar symbolique à la chanteuse.

Au cœur d’une polémique avec Kanye West et Kim Kardashian

En 2014, son cinquième album, 1989, marque sa transition de la country vers la pop. Il se vend à plus de 10 millions d’exemplaires et est récompensé de trois Grammy Awards. En 2016, elle se retrouve à nouveau au cœur d’une polémique avec Kanye West et Kim Kardashian. Accusée d’avoir menti en disant ne pas avoir donné son accord pour que le rappeur la traite de « salope » dans une chanson, elle est lâchée et lynchée par la presse et ses fans sur Twitter.

Après cet épisode, elle n’apparaît plus en public pendant un an… Avant de faire son retour avec l’album Reputation, et notamment le titre Look What You Made Me Do. En octobre 2018, à l’approche des élections américaines de mi-mandat, elle s’oppose à son entourage et prend position en encourageant ses jeunes fans à s’inscrire sur les listes électorales. En 24 heures, le site Vote.org enregistre 65.000 inscriptions supplémentaires.

À 29 ans, elle entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année du magazine Time. À 30 ans, elle révèle avoir été victime de troubles du comportement alimentaire pendant plusieurs années. Le 24 juillet 2020, Taylor Swift sort un huitième album surprise, Folklore, en partie conçu durant le confinement. L’album bat de records de ventes et d’écoutes sur les plateformes de streaming et devient l’album le plus streamé en 24 heures sur Apple Music.