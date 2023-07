Une vie : Taylor Swift

C'est l'une des artistes les plus streamées au monde… À 33 ans, celle qu'on surnomme la "petite fiancée de l'Amérique" a entamé une tournée mondiale, The Eras Tour. Pour sa venue à Paris en 2024, plus d'1 million de personnes essaient d'avoir leur place... Voici l'histoire de Taylor Swift.