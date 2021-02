Une vie : The Weeknd

The Weeknd, le parcours d’un artiste

Il est l’un des artistes les plus écoutés de l’année 2020. Ses textes sombres sont souvent autobiographiques. Il a travaillé avec Drake et a performé au Superbowl le 7 février 2021. Voici Abel Tesfaye,The Weeknd.

Les débuts et la rencontre avec Drake

Il naît en 1990 au Canada et est élevé par sa mère et sa grand-mère, d’origine éthiopienne. Enfant, il se passionne pour Michael Jackson, R. Kelly et Prince. À 17 ans, il arrête l’école et devient vendeur chez American Apparel, tout en écrivant ses premières chansons. En mars 2011, il sort sa première mixtape, House of Balloons. À 22 ans, il signe un contrat avec Universal et publie "Trilogy" qui regroupe ses 3 précédentes mixtapes.

Une ascension fulgurante

En 2015, il atteint pour la première fois la 1ère place du Billboard 100 avec "Can’t Feel My Face", qui sera désignée Meilleure chanson de l’année par le magazine "Rolling Stone". À 26 ans, il passe 26 semaines en tête des charts grâce au hit "I Feel It Coming", enregistré avec Daft Punk. À 30 ans, il entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année du magazine "Time".

Faire le buzz

En novembre 2020, il apparaît le visage tuméfié et entouré de bandages lors des American Music Awards. Ce look fait écho aux clips diffusés au cours de l’année dans lesquels son visage est de plus en plus amoché jusqu’à "Too Late", où il apparaît décapité entre les mains de deux femmes adeptes de la chirurgie esthétique.

En janvier 2021, il dévoile un visage complètement transformé dans le clip de "Save Your Tears". Sur les réseaux sociaux, il publie une photo laissant croire qu’il a subit de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Ce sont en fait des prothèses.

Le 7 février 2021, The Weeknd assure le show de la mi-temps du Superbowl.