Une vie : Tom Hanks

Tom Hanks, « America’s Dad » et acteur culte

L’acteur a annoncé avoir contracté le Covid-19 avec sa femme. Retour sur son parcours, jalonné de films cultes et de récompenses prestigieuses.

Il a traversé l’Amérique à pieds, il a sauvé le soldat Ryan, il a été malade du sida à Philadelphie, il a vécu pendant un an dans un aéroport : c’est Thomas Hanks.

Père dès le début de sa carrière

Tom Hanks naît en 1956 en Californie. Alors qu’il n’a que 5 ans, ses parents divorcent. Avec son frère et sa sœur aînés, ils restent avec leur père, tandis que leur frère cadet s’installe avec leur mère. Avant l’âge de 10 ans, il a déjà déménagé 10 fois. À 23 ans, il s’installe à New York, et l’année suivante, il décroche un rôle dans le série Bosom Buddies.

En 1977, il devient père pour la première fois : un garçon prénommé Colin, né de son union avec l’actrice Samantha Lewes. Cinq ans plus tard, sa fille Elizabeth naît. « Je ne vois pas mon père comme cette énorme star de cinéma connue dans le monde entier. Je le vois juste comme un mec qui prend vraiment de bonnes décisions », affirmait-elle en 2002.

En 1984, le réalisateur Ron Howard lui confie son premier rôle principal au cinéma : celui d’un homme qui tombe amoureux d’une sirène dans Splash. À 32 ans, son rôle dans Big lui vaut sa première nomination aux Oscars et fait de lui une star.

Deux Oscars, deux années consécutives

La même année, en 1988, il épouse en secondes noces l’actrice Rita Wilson. Ensemble, ils auront deux fils : Chester, né en 199 et Truman, né en 1995. En 1994 et en 1995, il remporte l’Oscar du Meilleur acteur pour ses rôles dans Philadelphia et Forrest Gump.

À 39 ans, il prête pour la première fois sa voix au personnage de Woody dans Toy Story. En 1996, un groupe d’astronomes de l’université d’Arizona découvre un nouvel astéroïde qu’ils décident d’appeler « Asteroid 12818 Tomhanks » en hommage à la performance de l’acteur dans Apollo 13.

Dès le milieu des années 1990, ses rôles d’hommes normaux qui vivent des situations extraordinaires lui offrent une immense popularité et le surnom, donné par la presse, de « America’s Dad ». À 40 ans, pour se préparer au tournage de Il faut sauver le soldat Ryan, il convainc ses partenaires de passer six jours dans les conditions de vie des soldats américains de la Seconde Guerre mondiale.

Engagé contre l’homophobie

Passionné par l’histoire de cette guerre, il produit en 2001 avec Steven Spielberg la mini-série Band of Brothers. En 2002, 2004 et 2005, il est élu star de cinéma préférée des États-Unis par l’institut de sondages Harris Polls.

En 2008, il participe à une campagne de levée de fonds contre la Proposition 8, une loi californienne visant à définir le mariage exclusivement comme l’union d’un homme et une femme. À 57 ans, il révèle être atteint de diabète. En 2014, sa femme Rita Wilson révèle être atteinte d’un cancer du sein et doit subir une double mastectomie.

À 60 ans, il reçoit la médaille de la Liberté, plus haute distinction américaine, des mains de Barack Obama. À l’été 2019, il fait don de 1.400 dollars à la campagne de Joe Biden pour les primaires démocrates. À 63 ans, il reçoit le Cecil B. DeMille Award, le prix d’honneur des Golden Globes. Le 12 mars 2020, alors qu’il prépare un tournage en Australie, Tom Hanks annonce que sa femme et lui sont atteints du Covid-19.